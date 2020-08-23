新冠肺炎│羅致光指社署將設臨時職位　以科技助院舍長者聯絡家人

勞福局局長羅致光指，近日不幸仍有安老院長者感染，並須把全院的員工及院友送到指定檢疫中心；他又引述衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於長者有外出，或是社區感染個案，羅質疑或是安老院防疫缺口。 他指，謝絕探訪，甚或限制院友外出，都是迫不得已的「惡法」，對院友的心理健康帶來十分大的負面影響，他指，社會福利署日內便推出一項安排，設立約1000個為期一年的臨時職位，其中包括在非政府機構營辦的資助安老院舍內工作，協助推行科技應用，以便長者與家人保持聯絡。

羅致光今(23日)以「安老院感染與隱性帶病毒傳播者須防範」為題，談及安老院的防疫工作，他指自疫情開始，安老院的防疫工作不斷在加強，其中一項工作是為院舍員工安排定期的病毒檢測，現正在進行第二輪的檢測；他指，因安老院已謝絕探訪，主要出入院舍的便是員工，然而由於員工在日常生活中，有可能受到感染，所以為員工提供病毒檢測，可以減低病毒在院舍中傳播的風險。

暫無計劃為住安老院長者進行普及檢測

至於沒有為院友進行普及病毒檢測，主要因院友身體狀況難以外出，及在院舍內難以進行病毒採樣的程序，而若要為他們進行病毒採樣，或需要將全港超過6萬名院友帶到醫院的負氣壓房間進行，「是一項非常龐大的工程」，因此暫時沒有計劃為住在安老院的長者進行普及檢測。

羅致光指謝絕探訪，甚或限制院友外出，都是迫不得已的「惡法」。(資料圖片/梁鵬威攝)

惟不能完全阻止院友離開院舍，不少家人與院友會於假日出外一起飲茶，若家人是隱性病毒傳播者，院友就有機會將病毒帶回院舍，後果將會堪虞。

在近期的第三波疫情，不少專家勸喻長者盡量少出外，因此亦需勸喻有家人居於安老院的人士，如非必要應減少帶長者外出，更應避免到有高傳染風險或會除下口罩的地方如食肆；有關情況是迫不得已的「惡法」，對院友的心理健康帶來十分大的負面影響。

羅致光為紓解這個問題，要善用資訊科技，助長者與家人保持聯絡，進行網上「相聚」；社會福利署日內便會推出一項安排，設立約一千個為期一年的臨時職位，其中包括在非政府機構營辦的資助安院舍內工作，協助推行科技應用，以便長者與家人保持聯絡。