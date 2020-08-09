新冠肺炎｜耆康會啟業護理安老院再多三人中招　全院撤離檢疫

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衞生防護中心公布，本港今日再新增72宗確診個案，當中耆康會啟業護理安老院，除日前有一名院友確診外，再多兩宗確診及一宗初步確診個案。其中一人與早前最早染疫的患者同房，至於其餘兩名確診及初步確診個案，都分別住在不同房間，即合共有三間房的院友受感染。連計初步確診個案，該院舍共有四人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，情況或屬於全院爆發，全部人或要撤離。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。（羅君豪攝）

耆康會啟業護理安老院早前一名院友確診（#3903），當時有9人被列作密切接觸者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增的確診院友中，一人與早前確診的病人同房，至於其餘兩名確診及初步確診個案，都分別住在不同房，即合共有三間房的院友受感染。

張竹君坦言：「宜家可能全個院舍都有爆發。」因此，全院40多名院友及員工都被列作密切接觸者，當局或會安排全院撤走檢疫。至於撤離時間，張稱要視乎各方面配合。

耆康會啟業護理安老院爆疫，全院或需要撤離。（羅君豪攝）

耆康會啟業護理安老院爆疫，現場有長者被抬上救護車。（羅君豪攝）

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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