全民檢測｜陳茂波籲市民勇於承擔麻煩　積極參與助經濟盡快復元

政府下周二（9月1日）將推行全民自願檢測計劃，財政司司長陳茂波今日（23日）在網誌提到，部分市民或因怕麻煩，而對參與檢測有所保留，但他呼籲市民積極參與檢測，形容「每人走多一步、勇於承擔一點麻煩」，才可最大範圍地識別出潛在感染威脅。 另外，他又提到整體目標是在與新冠病毒共存「新常態」下，既能在疫情反覆時以最有效方法管控，同時盡量讓經濟活動有序進行，強調政府近期積極與各相關業界溝通商議，尋求可行方案。

陳茂波呼籲市民積極參與檢測，形容「每人走多一步、勇於承擔一點麻煩」，香港才可擺脫「病毒沒完沒了的糾纏」。（資料圖片）

陳茂波說，明白有些市民或因怕麻煩，或怕一旦被驗出染病而需接受隔離，會影響工作及對家人的照顧等原因，而對參與檢測有所保留。他指，為個人、為親人、為朋友及為香港整體利益著想，呼籲市民積極參與檢測，又指愈多人參與，政府才能最大範圍地識別出潛在的感染威脅，形容「每人走多一步、勇於承擔一點麻煩」，香港才可擺脫「病毒沒完沒了的糾纏」，重回正常生活，經濟盡快復元。

長者死亡率明顯較高 唯有中斷隱形傳播鏈才能讓長者免除威脅



他又指，近期確診個案中，長者死亡率明顯較高，故唯有中斷隱形傳播鏈，才能讓長者免除健康威脅和精神上的恐懼，市民才可恢復日常生活及出行，而收入受到重創的企業和打工仔才有望走出困局。

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+ 9 + 8 + 7

談及新冠肺炎對經濟的影響，陳茂波指抗疫大半年，走到這階段，策略必須「嚴防疫情」和「力保經濟」兩方並重，而現時最重要是控制疫情、積極中斷隱形傳播鏈，惟同時需思考如何加強社會的協作，整體目標是在與新冠病毒共存的「新常態」下，既能在疫情反覆時以最有效方法管控，同時盡量讓經濟活動有序進行，避免因控疫拖跨經濟，強調政府各政策局近期均積極與各相關業界溝通商議，尋求可行方案。