全民檢測｜檢測中心逾100個　陳肇始：招募數千醫護　人手未達標

政府昨天（21日）公布，將於9月1日起推行「全民自願檢測」。 食物及衞生局局長陳肇始今天（22日）在電台節目指需要有多達數千人的龐大的醫護團隊，檢測中心才可運作，而目前政府已招募到數千人，惟未有交代實際數字，僅稱仍需繼續招募。 她又稱，檢測中心會有最少100個，選址初步傾向十八區的室內場地，包括康樂及文化事務署場地、體育館、學校等，政府正檢視不同選址的空氣流轉等情況，另創新科技局正籌備網上登記系統。

▼高危群組檢測▼

陳肇始表示，今次全民檢測為市民採集鼻腔及咽喉拭子樣本，是由於公共衛生化驗所專家經檢視後，認為這兩種樣本合適，英國亦是採用這兩種樣本。

她稱，檢測中心數量要夠多才可做到便民利民，因此需要數千名醫護人手協助，而目前政府亦已招募到數千人，惟未有交代實際數字，僅稱仍需繼續招募。她指，部分經大學招募的人手，會由大學提供相關訓練，而政府會提供指引，務求令這批人懂得採樣及感染控制的知識。被問到若有採樣員令市民受傷，責任誰屬，她稱，每個檢測中心都有組長、副組長、採樣員，亦有管理團隊，全部都由政府聘用，因此會包含在保險範圍。她指，組長、副組長、採樣員的酬金不一，是因責任有別。

陳肇始稱，檢測中心會有最少100個，選址初步傾向選擇十八區的室內場地。 （資料圖片／羅君豪攝）

陳肇始續指，檢測中心會有最少100個，選址初步傾向選擇十八區的室內場地，包括康文署場地、體育館、學校等，衞生署、機電工程署正檢視不同選址的空氣流轉等情況，對於會否與地區人士商討選址的問題，她稱民政事務局於每區都有人員，相信在區內有一定聯繫。

創科局正在籌備該登記系統

聽眾朱先生稱自己是殘疾人士，關注檢測中心有無關愛隊等問題，陳肇始指，對於殘疾人士、長者、身體有不適者，屆時會有人性化處理。聽眾陳小姐就擔心若採樣期間有隱形患者咳嗽，污染到附近環境，是否會令下一位接受取樣者受感染，陳肇始指，檢測中心選址有專家檢視過，空氣會較流通，而採樣時其他市民會相隔一定距離，當局在設計採樣方式時，亦已考慮到這種情況，相信安排會在感染控制的可控範圍內。另市民到檢測中心前需先於網上報名，每個時段會有人數限制，創科局正在籌備該登記系統，未定登記日期。