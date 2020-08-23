全民檢測｜陳肇始斥個別醫護提議市民不應檢測　對防疫工作無幫助

全民檢測計劃將於9月1日展開，社會對檢測計劃的成效眾說紛紜，食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）稱，目前源頭個案的比例仍居高不下，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，她斥有個別醫護同行認為市民無需檢測甚至提議市民不應檢測，抹殺檢測計劃助本港阻斷社區傳播鏈和防控第三波疫情的作用，對防疫抗疫工作完全沒有幫助，促醫護及公眾放開偏見及陰謀論思維，秉持公共衞生專業。

本港將展開大規模的新冠病毒檢測，計劃屬自願性質，市民需自行預約到18區的採樣中心留下樣本做檢測，計劃的成效是社會連日來的關注點。

若仍有隱形傳播鏈 社交措施難大幅度放寬

食物及衞生局局長陳肇始昨（22日）承認，有市民對政府不信任，會影響計劃參與人數。陳肇始今日再撰寫網誌，力陳檢測計劃的好處。她稱新冠病毒狡猾，有22.6%患者無病徵，但仍具傳播病毒的能力，可在社區形成隱形傳播鏈。

她續指，病毒傳播力因變種而增加，市民亦出現抗疫疲勞，單靠社交距離措施難阻止社區傳播，若仍有隱形傳播鏈的情況下，放寬社交措施或引發新一波疫情。政府提出的大型檢測，目的是阻斷隱性傳播鏈，有助控制第三波疫情，令市民可以陸續回復較為正常的生活。

+ 2

斥有醫護及公眾人士帶偏見和凡事陰謀論

陳肇始直斥，個別醫護同行認為在疫情嚴峻下市民無需檢測甚至提議市民不應檢測，是抹殺檢測計劃有助香港阻斷社區傳播鏈和防控第三波疫情的作用，對防疫抗疫工作完全沒有幫助。

她希望醫護同行及公眾人士，可以在疫情防控議題上，放開偏見和凡事陰謀論的思維，秉持公共衞生專業，將公共衞生及市民福祉，放於個人立場之先。

多名專家稱難估計計劃成效 張竹君指檢測未配合停工不理想

政府抗疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，參與的人愈多愈好，若只得百多萬市民參加，作用則不大。另一專家港大微生物學系講座教授袁國勇亦認同計劃成效取決於參與人數，又指本港確診數字略回落，可能已錯過全民檢測時機。

港大傳染病中心總監何栢良則直指，檢測欠缺針對性是「浪費子彈」，應為高風險群組人士「循環檢測」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，無目標地檢測似「大海撈針」，又稱未能配合全民停工未必最理想，但她相信檢測可找出無病徵患者，籲公眾參與。