新學年「網上開學」　小學校長：晴天霹靂　小一級將面對三大困難

受本港新型冠狀病毒肺炎疫情影響，教育局早前公布全港學校可在8月17日後，按原先擬定日期開學，但必須暫停所有面授課堂及校內活動，因此大部分學校只能繼續網上學習。 對於幼稚園高班（K3）升小一的學生來說，「網上開學」形式或會為家長及小學帶來挑戰。直資小學福建中學附屬學校於上周一開始，推行網上小一新生分組課堂，讓家長及新生熟習網上學習、認識班主任，對於新學年要「網上開學」校長徐區懿華形容，「千萬個不情願、晴天霹靂」，又指出小一新生應對「網上開學」時將尤其困難，缺乏回校面授課程及迎新活動的情況下，當中主要包括三項挑戰：不認識校園環境、不認識教師以及幾乎整個K3學年有回校上課。

福建中學附屬學校透過攝錄課堂教學短片進行網上教學，有關短片均由每級各科目老師共同備課和製作。（校方提供）

福建中學附屬學校上周一（17日）開始，以分組形式展開小一迎新課程，讓家長及學生先熟悉網上學習，與班主任教師互相認識。每班小一會分成5個小組，班主任每日透過視像程式ZOOM分組面見學生，每節約30分鐘。

「聽到網上開學的消息是千萬個不情願、晴天霹靂。」校長徐區懿華形容，小一級新生應對「網上開學」時尤其困難，其中包括：不認識校園環境、不認識教師以及幾乎整個K3學年沒有上課。除了推出暑期課程，校方在暑假期間與召開數次網上家長會，讓家長安心。徐區懿華認為，新學年的恢復面授課堂安排、形式仍屬於未知數，例如如何落實分階段復課，亦是其中一項挑戰。

徐區懿華表示，新學年的恢復面授課堂安排、形式仍屬於未知數，例如如何落實分階段復課，亦是其中一項挑戰。（校方提供）

被問及如何看待教職員在恢復面授課堂前，需先接受檢測的建議，徐區懿華認直言從保障學生的角度，徐區懿華透露，在上一個復課階段前，曾與其他校長探討類似方案，研究可否讓教職員可先檢測後復課，對學生有最大保障。然而，以該階段的檢測能力來說是不可行。至於目前社會對於負責檢測機構有不同意見，她相信，保障學生的角度已非坊間學校的唯一考慮。

將參考上學年經驗及成績 改善新學年網上學習效能

福建中學附屬學校將參考上學年的經驗及分析成績數據，改善新學年的網上學習效能。該校於6月復課時，首兩天未有授課，第三天起則使用去年的期終試卷，為全體學生作中文、英文、數學及主題科（常識科）評估，以檢視學生電子學習的成效。

校長徐區懿華形容：「聽到網上開學的消息是千萬個不情願、晴天霹靂。」（校方提供）

期終試整體合格率為86.3% 網上學習成績貼近一般水平

該次學科評估的整體合格率為73.5%，1個月後進行的期終考試合格率為86.3%。過往正常情況下，該校考試合格率一般為80%至90%。校長徐區懿華表示，「唔想呃自己（網上學習）好有效」，校方期望使用評估數據作參考，學生未有特別因此而溫書，結果發現與預期相若，成績貼近一般水平，由此她認為網上學習達標，感到十分開心。

對數學科影響最大

然而，成績數據亦顯示不同學科之間的學習效能有差異，數學科的落差會較大、效果較不明顯，中英文科及常識科則相對穩定。校方形容，網上教學對數學科影響較大，即使復課後短期內增值，亦較難追上面授效能。副校長程志祥表示，數學科涉及抽象概念，屬於層遞式學習，需要老師與學生有交流，才能有更佳效果。

即將升讀小四級的吳諾軒指，比較喜歡面授課堂，可以直接向老師發問。（校方提供）

福建中學附屬學校主要採用預製教學短片及ZOOM視像課堂形式，進行網上教學，於小五學生需面對呈分試，諮詢家長意見後，除採用短片教學，中文、英文及數學科均會同時使用ZOOM進行視像教學。即將升讀小四級的吳諾軒指，比較喜歡面授課堂，可以直接向老師發問，他說：「知道有啲同學ZOOM上堂唔係太專心。」