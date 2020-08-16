蔡若蓮：欺凌問題須正視　青年誤以為社會接受「私了」致價值偏差

社會新聞
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近月本港多區接連發生多宗童黨欺凌事件，教育局副局長蔡若蓮今日（16日）在網誌中表示，欺凌問題威脅學生的健康及安全，當局必須正視。她認為，面對全球疫情、停課等難以預計的處境，學生難免會感到壓力和困擾，容易出現情緒問題，與人產生磨擦糾紛。

蔡若蓮同時將欺凌問題歸咎並扣連去年的社會事件、網絡的敵意言論和人身攻擊及傳媒廣泛報導民間「私了」事件，她在文中指：「青少年耳濡目染，誤以為社會接受『私了』、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱。」

蔡若蓮稱，青少年耳濡目染，誤以為社會接受「私了」、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱。（資料圖片）

蔡若蓮今日以「同行以愛　欺凌不再」撰文，她強調絕對不能容忍任何形式的欺凌，更遑論參與童黨犯罪的行為。她引述意大利小說家亞米契斯的書籍《愛的教育》指，直斥：「戲弄無辜的朋友，欺負不幸的人，不單是膽小的表現，更是最低劣、可恥的行為。」

蔡若蓮隨後分析引致欺凌行為的原因，她稱面對全球疫情、停課等難以預計的處境，學生難免會感到壓力和困擾，容易出現情緒問題，與人產生磨擦糾紛。

加上去年的社會事件、網絡的敵意言論和人身攻擊、傳媒廣泛報導民間「私了」事件，青少年耳濡目染，誤以為社會接受「私了」、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱，以為暴力和不當行為可以解決問題，結果肆無忌憚，犯下大錯。
教育局副局長蔡若蓮

蔡若蓮稱，青少年耳濡目染，誤以為社會接受「私了」、以仇恨言論宣洩情緒的行為，導致價值偏差，守法意識薄弱。（資料圖片）

若發現欺凌行為　情況嚴重應尋求警方協助

蔡若蓮強調，學校若發現欺凌行為，需盡快介入和跟進，教育局亦設有機制處理特別個案，支援學校處理欺凌問題。若情況嚴重，她認為學校應適時尋求警方協助。

受疫情影響，本港今年經歷長時間停課，蔡若蓮認為，面對急遽的轉變和不穩定的景況，青少年尤其需要關心和幫助。在不能面對面上課的日子，她鼓勵師長維持以電話或電子通訊方式，與學生保持緊密聯繫，了解情況及需要。

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