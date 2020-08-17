教協調查：若無額外資助　近四成幼稚園將有倒閉危機

教育局早前宣布，新學年所有中小學及幼稚園可在8月17日後，按預定日期開學，但面授課程會暫停至另行通告，學校可繼續網上教學。 教協一項調查顯示，以學生人數計算資助額的資助幼稚園面臨財困，近八成受訪學校過去數月需動用儲備補貼開支。若政府不推出新一輪支援措施或額外資助，近四成受訪學校表示將有倒閉危機，近八成學校指將有大量教師有機會要凍薪或停薪留職，逾六成學校指將需裁減教師人手。

教協理事、幼稚園校長黃淑芳（中）表示，政府應以一月份學生人數計算幼稚園單位資助，以及提供一筆過特別津貼，補助家長學費及膳食費用。（鄺曉斌攝）

教協於8月7日至13日期間，向全港幼稚園校長發電子問卷，共收到415位校長回覆，佔全港幼稚園約四成。

調查結果顯示，幼稚園收生人數將影響私立幼稚園及自負盈虧的幼兒中心學前班（N班），同時以學生人數計算資助的資助幼稚園亦會面臨財困。當中，78.3%受訪幼稚園指過去數月需要動用儲備補貼開支。

調查指，若新學年當局沒有額外支援，42.4%受訪學校指儲備只能維持少於6個月，24.4%幼稚園指只能維持營運3個月。同時，有39.3%幼稚園指，若無額外支援則會有倒閉危機，78.6%學校指將有大量教師有機會要凍薪或停薪留職，64.8%學校指將需裁減大量教師人手。

教協理事、幼稚園校長黃淑芳表示，幼稚園以至教育界不會因疫情後的「報復式消費」而得益，政府應以一月份學生人數計算幼稚園單位資助，以及提供一筆過特別津貼，補助家長學費及膳食費用。