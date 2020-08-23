香園圍蓮塘口岸周三下午4時啟用　發展局冀跨境物流運作更暢順

蓮塘香園圍口岸原訂於2018年底通車，惟工程延誤致通車延期。政府早前公布，香園圍邊境管制站將於周三（26日）下午4時率先啟用，惟因應疫情持續，暫時先開放貨檢設施予跨境貨車使用，通車初期貨運通關時間為每日朝7時晚10。 發展局局長黃偉綸今日（23日）在網誌提到，期望新口岸設施啟用後，可紓緩陸路口岸的跨境貨運交通，並在客運過關服務啟用後，為市民提供多一個便捷及舒適的過境選擇。

香園圍邊境管制站的貨檢設施。（發展局網誌圖片）

發展局網誌引述運輸署交通工程（新界西）總工程師鄒炳基透露，駕駛者如想前往新口岸，可經粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋和蓮麻坑路的交匯處，以及去年通車的香園圍公路直達管制站，公路沿途設有交通指示，提醒貨車司機沿左邊指定行車線，駛往出境貨車清關區。鄒又提到，貨運業界今年6至7月期間，曾在管制站進行實地路面測試，整個過程大致順利。



香園圍蓮塘口岸亦是本港首個以「人車直達」概念設計的管制站，土木工程拓展署總工程師葉鴻平解釋，市民除使用公共交通服務，日後可駕駛私家車，或利用連接口岸的行人隧道直達口岸，辦理出入境手續後到內地。

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至於整體通關能力方面，土木工程拓展署高級工程師呂培裕指出，現時前往深圳東部和廣東東部的跨境貨車，一般要取道落馬洲、文錦渡或沙頭角的邊境管制站，沿途須經過香港與深圳兩地的繁忙路段，相信新口岸啟用，可紓緩現時陸路口岸繁忙情況，令跨境物流更暢順運作，提高香港口岸服務能力。



建築署總工程策劃經理曾慶樑說，香園圍邊境管制站屬客貨兩用。客檢地方採用多層式設計，包括旅檢大樓、跨境巴士出入境設施、各政府部門辦公室，以及配合「人車直達」概念的設施，如公共運輸交匯處、私家車上落客停車處、公眾停車場、行人隧道設施等，方便市民駕駛私家車或步行直達管制站。

曾又指，貨檢安排全部在地面處理，主要有貨車出入境檢查亭、海關出入境貨物檢查大樓、海關出入境車輛Ｘ光檢查大樓、入境事務處大樓等口岸設施，這些大樓和檢查亭均以天橋連接，為工作人員前往旅檢大樓和各政府部門辦公室，提供有蓋通道。