巡查警員提醒「Do not gathering」　荃灣路德圍票控寄貨回鄉外傭

本港新冠肺炎第三波疫情未平，政府收緊限聚令至2人已有月餘，多個政府部門今日（23日）上午於荃灣一帶，再進行聯合巡查行動，呼籲在場人士遵守限聚令及佩戴口罩，並向她們派發傳單。 疫情之下，荃灣路德圍一帶仍有不少外傭聚集，路邊亦堆滿貨物，大部份人以兩人一組席地而坐，未有違反限聚令。

警方用橙帶圍起五名外傭，並抄下其身分證資料，提醒外傭要「Maintain good distance」。（曾凱欣攝）

早上十時半，多個政府部門包括荃灣警區、食環署、海關於荃灣一帶，展開聯合巡查行動。數十名身穿制服警員及特務警員，於路德圍一帶，提醒市民不要違反「限聚令」及配戴口罩，並拉起橫額提醒外傭保持1.5米距離，亦有警員提醒外傭「Do not gathering」。

有勞工處人員舉起不同語文的告示牌，呼籲外傭切勿多於2人群組聚集。亦有印尼領事館職員以印尼語提醒外傭遵守「限聚令」並向各人派發口罩。

有外傭拉低口罩食煙被警告

記者現場所見，行動大致是勸喻性質。有警員向拉低口罩的外傭作出警告，並抄下其身分證資料。外傭Zhayton 指，原本拉下口罩是打算抽煙，但遭警員警告；她又表示，2,000元的罰款「Very expensive」，幸好警員只是提醒她要配戴口罩，並沒有罰款。

遭票控的印傭Maria Kamlasi指，正打算寄物品回家鄉，但包裝其間突然被警方橙帶圍起並要求其出示身分證及對她作出票控。（曾凱欣攝）

寄貨期間突遭票控 外傭：並不認識其他人

於下午十二時半，警方及其他部門再到路德圍進行第二輪巡邏，警方表示第一輪被警告過的外傭若再犯即會開罰單。記者在現場所見已有數名外傭遭警方票控，其中一名南亞裔男子因為沒有帶身分證證明文件被帶返警署。

遭票控的印傭Maria Kamlasi指，剛由新加坡來港工作，打算寄物品回家鄉，但包裝其間突然被警方橙帶圍起並要求其出示身分證及對她作出票控；但她表示，並不認識其他被票控的人，亦沒有多於兩人聚集。

遭票控的印傭Maria Kamlasi指，正打算寄物品回家鄉，但包裝期間突然被警方橙帶圍起並要求其出示身分證及對她作出票控。（曾凱欣攝）

上午十時半，多個政府部門包括荃灣警區、食環署、海關於荃灣一帶，展開聯合巡查行動。（鄭子峰攝）

警方用橙帶圍起疑違限聚令人士 並作出警告

警員又用橙帶有圍起疑三人聚集的外傭，其中一名外傭透露指，與一名友人正在此包裝貨品，另一名友人只是剛剛到達，沒有打算三人聚在一起。她又直言月薪只有4,500元，非常擔心被罰款，「It so hard」。

另外亦有外傭同樣超過兩人聚集被警告，警方用橙帶圍起五名外傭，並抄下其身分證資料，警員提醒外傭要「Maintain good distance」，並要求她們隨即散開。

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區內外傭聚集憂加重疫情 區議員望行動具阻嚇性

工聯會荃灣區議員葛兆源亦有到場，他提到，有附近居民反映外傭聚集問題，擔心加重疫情，自己亦一直要求民政處改善外傭在荃灣包裝問題。他期望，今日的聯合行動能達至一定阻嚇性，讓外傭明白限聚令的嚴謹性，改善外傭聚集問題。