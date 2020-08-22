全民檢測｜司機外傭等高危群組參與檢測比率低　5圖分析採樣成效

本港新冠肺炎疫情未止，政府繼在多個高危群組推出檢測計劃後，又擬於9月1日起推行全民自願檢測。不過，《香港01》整理了自7月中起多個高危群組檢測數據，發現即使屬高危人士，其參與檢測的比率亦不高，最高的為院舍員工，有86%；最低的採樣率只有1.49%，是需自行採集咽喉拭子的的士司機。 另外，數據反映若檢測方式屬「自行採集咽喉拭子」，參與比率較「由專人採集咽喉樣本」及「深喉唾液」為低。 下文將以多圖分析高危群組檢測成效。

民政事務總署推出了三個階段的高危大廈檢測計劃，圖為早前在其中一座大廈派發樣本瓶的情況。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

本港第三波新冠肺炎疫情中，多家護老院舍持續爆發。香港政府自7月14日起免費為各大高危群組進行新冠肺炎測試。院舍員工至今已有約3.3萬人參與採樣，佔全港院舍員工86%，為各大高危群組中採樣率最高，其次是慈雲山公共屋邨和貨櫃碼頭群組，群組採樣率分別為73.5%和62.5%。至於需自行採集咽喉拭子的的士司機檢測率最低，只有1.49%的司機參與了檢測。在十多個高危群組當中，只有4個群組的採樣率高於五成，反映市民參與程度不高。

透過群組採樣檢測陽性率最高為貨櫃碼頭群組，陽性比率為0.66%，換言之每1000名貨櫃碼頭檢測人士中有6.6位確診者，而陽性率最低的孕婦、「元朗、西貢等22座樓宇居民」等群組，陽性比率為0，在是次檢測之中沒有發現任何陽性個案。

民政事務總署推出了三個階段的高危大廈檢測計劃，其中於慈雲山公共屋邨採用了深喉唾液檢測方式，居民的參與檢測比例最高，達到73.5%，透過檢測所發現的陽性個案也明顯比較多，有17個。另外兩個使用自行採集咽喉拭子的群組檢測比例明顯較低，觀塘、屯門等46座樓宇和元朗、西貢等22座樓宇群組的居民，自行採樣檢測比例分別為34.9%及39.8%。

採樣方法對陽性率似乎有影響，有醫生質疑自行採樣的準確性。以的士、小巴司機群組的檢測情況情況爲例，8月1日前，的士、小巴司機群組皆是由專人採集咽喉樣本，但在8月4日到8月24日的第二輪檢測中，就需自行採樣。由醫護採樣的司機的病毒陽性比率較高。

數據顯示，在8月1日前的專人採集咽喉樣本檢測中，共有約1.3萬名的士司機和1500名小巴司機參與，分別佔該行業員工的21%和11%，而陽性比率分別爲0.08%和0.07%。不過，轉用自行採集咽喉拭子檢測後，只有910名的士司機和367名小巴司機參與，分別佔該行業員工的1.5%和2.6%，當中更沒有發現任何陽性個案。