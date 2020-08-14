新冠肺炎｜外傭放假遭警方呼喝感被歧視　議員促開放社區中心

本港出現外傭確診新冠肺炎個案後，警方於周末加強巡查外傭聚集地方，提醒外傭遵守限聚令，票控違例人士。有外傭表示，假期在公眾地方聚集被警方呼喝和查問，要求他們離開，感到被歧視。 外傭團體反映，他們缺乏休息地方，逼不得已才在公園和路邊歇息。有立法會議員促請政府開放社區中心和康文體育場所給外傭和市民使用。

有外傭指放假在公眾地方聚集遭警方呼喝，感到被歧視和不公平對待。

外傭Ida表示每天5時起床工作至11時，她的僱主24小時在家，要為她準備四餐膳食，工作時間很長，休息不夠。她說有僱主擔心疫情不許外傭放假出外，惟外傭在家中沒有房間可以休息。

Ida稱上周末在公眾地方休息時，有警員巡查，一天之內查看他們六次，警員向他們大呼小叫，問有否保持社交距離，晚上警員更用手電筒照他們。她表示當時有配戴口罩和遵從限聚令，但被警方不禮貌對待，認為不公平。她說外傭不是機器人，也需要休息，如果有地方容許他們休息，他們都不想在公園和路邊歇息。

警方在上周末（9日）加強在外傭聚集的地方巡查，提醒他們遵守限聚令。（資料圖片／鄭子峰攝）

同樣在上個周末，另一名外傭Alma在中環碼頭休息時，警員認為聚集人群太多不可逗留，但她指只有幾人。傍晚時分，警員對他們呼喝說時間為5時，要求他們離開回家，Alma覺得警員歧視外傭。她表示一天假期休息對每天工作十幾小時、壓力大的外傭來說非常重要，他們配合政府防疫措施，希望各界不要指責外傭。

警方在上周末（9日）加強在外傭聚集的地方巡查，提醒他們遵守限聚令。（資料圖片／鄭子峰攝）

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，有外傭確診新冠肺炎後，外傭持續受到不公平對待。有僱主要求和呼籲他們盡量在家休息，避免出外放假。外傭長期被剝削，包括長工時和惡劣工作環境，承受巨大壓力。唐曉昕指警方巡查時騷擾和恐嚇外傭，促請警方以勸諭和教育外傭，避免懲罰。

大部分外傭宿舍居住人數不少，或有一定感染新冠肺炎風險。唐曉昕表示，外勞事工中心每星期接獲約30名外傭關於住宿求助，指疫情下酒店和賓館少人租用，建議政府租用酒店為外傭提供免費中途或臨時住宿。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，有外傭確診新冠肺炎後，外傭持續受到不公平對待。（資料圖片／羅君豪攝）

立法會議員張超雄認為外傭被歧視問題相當嚴重，他指出僱主擔心疫情不許外傭放假，若沒有得到外傭的同意，屬於違法。而如果因病解僱外傭，也是不符合勞工法例，僱主應該盡快讓外傭看醫生和進行病毒檢測。張超雄指僱主應該明白他們對市民貢獻很大，疫情期間很多機構的照顧服務停止，全賴外傭照顧長者、兒童和傷殘人士。

對於政府加強實行有關社交距離的規例，他認為看不到有科學根據，質疑警方執法動輒上十人行動，為何不擔心會有傳播風險，反向超過兩人聚集發出告票，形容為荒謬。他促請民政總署開放社區中心，以及康文署開放體育中心給外傭和市民休息。

康文署表示現時轄下公園的靜態康樂設施，包括大草坪和公園座椅等，以及戶外緩跑徑仍會維持開放。民政總署暫時未有回覆查詢。