全民檢測｜有飲食業僱主要求員工必須接受檢測　否則不可上班

政府宣布全民檢測將於9月1日開始，並於各區尋覓檢測採樣中心。多名區議員今日﹙23日﹚召開記者會批評，政府找尋場地過急，未經諮詢，一度借用設有安老院舍的社區中心；又憂慮由中資機構負責化驗，或牽涉私隱問題。有區議員指，接獲市民投訴，有飲食業、護理業僱主，要求員工參與計劃，否則不可上班。

多名區議員今日﹙23日﹚召開記者會批評，政府找尋場地過急，並未經諮詢。（盧翊銘攝）

荃灣區議員劉志雄表示，有明愛員工透露，政府一度擬借用多間明愛社區中心，其中位於荃灣的社區中心，設有安老院舍，住了多名行動不便的長者。他認為，政府借用計劃過急，擔心如中心用作檢測，會增加感染風險。他又稱，據了解政府已暫停借用荃灣明愛社中心的計劃。

劉志雄表示，政府一度擬借用多間明愛社區中心，擔心如中心用作檢測，會增加感染風險。（盧翊銘攝）

另一名荃灣區議員譚凱邦稱，接獲飲食業、護理業人士的投訴指，有僱主要求員工，必須參與計劃接受檢測，否則不可上班。他批評，僱主不應向員工施壓，呼籲員工舉報相關情況。

譚凱邦稱，接獲飲食業、護理業人士的投訴指，有僱主要求員工，必須參與計劃接受檢測，否則不可上班。（盧翊銘攝）

西貢區議員范國威批評，政府防疫政策千瘡百孔，全民檢測成本高，卻成效存疑，並引特首林鄭月娥所言，計劃是｢大海撈針｣。他擔心，計劃由中資機構負責化驗檢測，或會牽涉私隱問題，令個人資料外泄。

記者會結束後，眾人走到街上派傳單，呼籲市民關注全民檢測的隱憂。譚凱邦表示，之後會聯同各區議員派發傳單。