待履新外傭明起可預約免費檢測　8.25起港灣道體育館將作採樣中心

勞工及福利局局長羅致光在上周五（21日）的記者會上提到，早前為入住宿舍的外傭安排免費病毒病檢測，惟收集數目並不理想，檢測率偏低，因此政府將為轉換僱主的外傭到新僱主家前，提供病毒檢測服務，以防隱性病毒患者將病毒帶到新僱主的居所。 勞工處今日（24日）宣布，由明日起，為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受新型冠狀病毒肺炎檢測服務。檢測屬自願性質，費用全免。符合資格的外傭須以電話登記預約，並在指定時段到作為臨時樣本採集中心的港灣道體育館進行採樣；樣本會送往化驗室作檢測，參加者不論陽性或陰性，均會獲電話短訊通知結果。

勞工處宣布，由8月24日起，為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受新型冠狀病毒肺炎檢測服務。檢測屬自願性質，費用全免。（資料圖片）

樣本採集中心位於港灣道體育館，地址為灣仔27號港灣道。中心將於8月25日開始服務，每日上午8時30分至晚上8時開放，並將運作至9月30日。如外傭於預約登記接受檢測服務時，其舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新，即符合資格接受免費的鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。

明日上午9時至下午9時可透過熱線登記

符合資格的外傭可於8月24日起，每日上午9時至下午9時，透過登記熱線1836 133，預約於8月25日或較後日期採集樣本。登記熱線不會提供即日預約服務，而未經預約的檢測服務要求將不獲受理。

電話預約服務中心的當值人員會登記外傭的姓名、香港身份證號碼或護照號碼及手提電話號碼。當值人員會要求外傭就使用檢測服務的資格提供簡單資料，例如入境處發出的最新簽證上所顯示的檔案編號及逗留期限，或入境處就申請簽證以訪客身份延長逗留期限而發出的文件上所顯示的檔案編號、申請日期等。外傭應在預約服務前先行預備相關資料，使預約過程更為順暢。成功登記後，外傭會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。

樣本採集中心位於港灣道體育館，地址為灣仔27號港灣道。中心將於8月25日開始服務，每日上午8時30分至晚上8時開放，並將運作至9月30日。（康文署圖片）

當外傭在其預約時段到達樣本採集中心後，須出示香港身份證、護照及預約確認短訊以核實身份；同時須簽署同意書以表示同意接受檢測，並確認其接受檢測服務的資格。

無論檢測呈陽性或陰性均會獲發電話短訊

檢測承辦商會從樣本採集中心收集樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。參加者會獲發電話短訊，以通知其檢測結果（不論是陽性或陰性）。檢測承辦商不會收集或備存參加者的任何個人資料。若有檢測結果呈陽性，檢測承辦商會將有關檢測樣本的序號通知勞工處，並由勞工處將有關個案轉交衞生防護中心跟進。

勞工處發言人說，為減低入住職業介紹所住宿設施的外傭的健康風險及減低新型冠狀病毒肺炎在社區傳播的風險，政府在8月9日起為該等外傭安排一次免費檢測服務。由於近日有曾入住住宿設施的外傭確診染病，而當中有些住宿設施並非由職業介紹所營運，政府決定擴大檢測範圍以涵蓋舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭。當局指，這些外傭很有可能在等候轉換僱主期間入住住宿設施。，

勞工署發言人強調，十分鼓勵入住住宿設施的外傭積極參與免費檢測以保障健康。（資料圖片）

採集樣本約兩至三日 會透過電話短訊通知結果

發言人強調，十分鼓勵入住住宿設施的外傭積極參與免費檢測以保障健康。檢測結果將在採集樣本後約兩至三日透過電話短訊通知參加者，而檢測結果呈陽性的個案將轉交衞生署衞生防護中心跟進。如有外傭須入住住宿設施一段時間以等候轉換僱主，可於適當時候再次進行檢測。

勞工署呼籲，職業介紹所積極協助外傭登記及到樣本採集中心進行檢測，建議僱主在新外傭到家庭履新前，讓外傭出示有效的陰性檢測結果。至於現時已在履行僱傭合約並與僱主同住的外傭，當局鼓勵他們參加政府即將於9月1日推行的普及社區檢測計劃。