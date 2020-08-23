超過三成基層失業3個月以上　轉行無門　團體促政府設失業援助金

疫情持續，各行各業因新冠肺炎而百業蕭條，市道嚴重下滑，首當其衝是各行業的打工仔，不少基層勞工及家庭大受影響。香港社區組織協會早前訪問336名的基層市民，了解基層勞工和家庭在疫症下的過去幾個月的就業、經濟情況和對政府支援措施的意見。調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於今年5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。

香港社區組織協會促政府設立失業援助金，以改善基層生活。（陳浠文攝）

香港社區組織協會早前訪問336名的基層市民，了解基層勞工和家庭在疫症下的過去幾個月的就業、經濟情況和對政府支援措施的意見。社區組織幹事王智源表示，基層是失業及開工不足的重災區，而政府多項舒緩措施則重企業及僱主方面，僱員未能直接受惠。他又指，政府對基層資助的措施協助不大，促政府設立失業援助金，直接幫助失業人士。

調查結果顯示，近三成受訪者從事飲食行業，而近1成人從事建造、零售、清潔及服務行業。疫情下，有兩成人面對失業，有六成人更就業不足。然而，有一成多基層勞工自疫情開始便失業至今，仍未能就業。連續失業3個月以上的，佔整體三成。近八成人一直徘徊在失業及就業不足的慘況。面對失業及就業不足的慘況，有六成人表示在疫情影響下，面對欠債、欠租及家庭關係轉差之餘，還出現失眠及精神壓力等狀況，部分人因無力負擔或不懂上網，而難以申請資助及搵工。

社區組織幹事王智源指政府多項舒緩措施則重企業及僱主方面，僱員未能直接受惠。（陳浠文攝）

曾任職飲食業的吳先生表示，疫情前原本月薪有2萬幾元，但自今年2月起失業，加上近幾月找工無門，欲轉行任職建造業，惟相關課程因疫情暫停而未能上課，僅靠妻子的工資支撐板間房的房租，「惟有食少一兩餐」，應付日常生活開支。



曾任職零售行業的Karen擁有大學學位，自6月開始失業至今。母親於4年前中風，家裏積蓄全應付醫療開支。她欲轉職保安行業，卻因疫情而延遲開課，現一家三口失業，讓她徹夜難眠，情緒亦大受影響。她批政務司司長張建宗日前呼籲年輕人搵工勿「揀擇」、「洗碗都係工作經驗」的說法荒謬，認為現時市場缺工作機會，連一份洗碗工作都難找。

團體建議政府將臨時僱員列為「保就業計劃」的合資格僱員、重點支援個別因疫情受影響的行業、增加培訓及工作機會，並提供津貼一站式申請服務。