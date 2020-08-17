DSE｜手機放港大照印裔生Harry獲新聞系取錄　對警搜《蘋果》失望

2020年中學文憑試於7月22日網上放榜，大學聯招首輪結果亦於上周四（13日）公布。《香港01》早前訪問將軍澳圓玄學院第三中學的應屆印度裔學生高文昇（Harry），憑藉最佳五科27分成績，順利獲心儀的香港大學新聞系取錄。 Harry今日（17日）接受訪問時表示，獲悉聯招結果後感到十分興奮，自己已準備好後進入下一個學習階段。對於早前警方出動近200名警員封鎖及搜查《蘋果日報》大樓，Harry直言對警方的做法感到失望，他指自己即將是新聞系學生，一直以來覺得新聞自由十分重要。

Harry以入讀港大為目標，中六時更將將港大照片設為手提電話的桌面背景（Wallpaper），時刻提醒自己。（黃舒慧攝）

Harry早前接受《香港01》訪問時表示，自中六開始便將港大照片設為手提電話的桌面背景（Wallpaper），以激勵自己向目標進發，入讀港大新聞系。Harry作為應屆歷史科考生，對於教育局要求取消卷一涉及中日關係試題的做法，亦有感到不滿：「取消之後覺得好唔開心，好Angry（憤怒），我哋作為學生都會有思考能力，識得去判斷！」

大學聯招（JUPAS）首輪結果上周四正式公布，Harry今日接受訪問時表示，獲悉取錄結果後覺得十分興奮，當日有與家人慶祝，已準備好後進入下一個學習階段。同為港大學生的兄長高永智（KJ）表示，初時十分擔心Harry不能入大學，得知結果後感到十分開心。

Harry憶述，中學時從哥哥的分享中得知港大每月都會舉行高桌晚宴（High-table Dinner），而自己十分喜歡《哈利波特》電影，哥哥參加晚宴的場景與電影情節相似，成為鼓勵自己溫書的其中一個轉捩點，十分渴望能入讀港大。他又指，一直十分喜歡閱讀新聞，經常會與朋友分享討論，因此覺得自己適合讀新聞系。

Harry直言，對警方搜查《蘋果日報》的做法感到失望，他指自己即將是新聞系學生，一直以來覺得新聞自由十分重要。

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8月10日，壹傳媒創辦人黎智英遭警方以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕，警方出動逾200名警員封鎖及搜查《蘋果日報》大樓；同時明言只會安排「可信媒體」進入封鎖線內，被質疑等同篩選傳媒。Harry直言對警方的做法感到失望，他指自己即將是新聞系學生，一直以來覺得新聞自由十分重要。