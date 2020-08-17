DSE歷史科｜科目委員會主席劉智鵬離任　9月首次會議選主席易帥

考評局今日（17日）公布，捲入今年中學文憑試歷史科中日關係試題風波的現任秘書長蘇國生，將於2021年3月完成任期後離任，考評局亦宣布展開招聘；而考評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇近日亦已請辭，然而涉及歷史科的人事變動仍未完結。 據了解，考評局歷史科委員會主席劉智鵬於本月底完成3屆共6年任期，按規定不能繼續連任。該科目委員會將於9月的首次會議中，從當時的委員會成員中互選產生主席。然而，歷史科委員會目前仍未有下屆成員名單，據知情人士指，一般而言主席由大學提名的資深歷史系教授出任。

據了解，考評局歷史科委員會主席劉智鵬於本月底完成3屆共6年任期，按規定不能繼續連任。（資料圖片）

現屆歷史科委員會主席由香港嶺南大學歷史系教授劉智鵬出任，成員包括日前已請辭的評局評核發展部經理（歷史）楊穎宇，以及當然委員教育局課程發展處課程發展主任（個人、社會及人文教育）何文石等等。

據了解，本屆歷史科委員會任期將於8月31日屆滿，其中主席劉智鵬已任職3屆，合共6年，按規定不能再連任。因此，考評局委任新一屆委員會成員後，9月新學年將召開首次會議，期間將互選產生新一屆委員會主席。

據知，歷史科委員會主席一般由大學提名的資深歷史系教授出任，本屆成員名單仍未確定，但知情人士指，香港大學文學院副院長、歷史系教授兼歷史學家高馬可（John M. Carroll）相對資深，或會擔任新一屆委員會其中一名成員。

對於涉事歷史科試題，劉智鵬早前表示，該題的用語存在「Offensive（冒犯性）」及傷害性，設題上已出現錯誤。（資料圖片）

劉智鵬早前曾接受《香港01》訪問，他表示科目委員會主要討論出題模式，試題資料、問題是否恰當等。他同時承認，在試題爭議情況下，歷史科委員會並無諮詢角色，委員會通常要到每年10月，取得整科考試的詳細數據及考生表現後，才討論及檢討試卷，並形容科目委員會的工作如同「驗屍」。對於涉事歷史科試題，他認為該題的用語存在「Offensive（冒犯性）」及傷害性，設題上已出現錯誤。

劉智鵬指，在試題爭議情況下，歷史科委員會並無諮詢角色，委員會通常要到每年10月，取得整科考試的詳細數據及考生表現後，才討論及檢討試卷。（資料圖片）

考評局早前表示，科目委員會成員由各高等院校、學校、教育局及職業訓練局提名。在委任前，獲提名人士須按考評局指引申報利益，並同意遵守局方訂定的行為守則，避免任何利益衝突的情況，以及恪守保密原則。

科目委員會成員包括科目教師，大學教授以及教育局的課程專家，檢討範圍包括試卷及評卷參考是否符合課程宗旨和考核目標、 試題水平、評核基本知識與高階能力之間的平衡、試卷用詞、評卷指引的清晰和恰當程度等。檢討結果均會提交負責來年考試的「審題委員會」跟進，讓他們在擬題時作參考，以確保試卷的質素及持續改進。