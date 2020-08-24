新世界申請北角皇都戲院強拍獲批　底價47.7億元破紀錄

屹立北角超過60年的皇都戲院，獲古諮會列為一級歷史建築。發展商新世界發展旗下公司於2018年就皇都戲院大廈申請強拍令，土地審裁處今日（24日）批出項目的強拍令，意味著新世界可統一業權進行重建，底價47.7億元，成為本港歷來最大金額的強拍紀錄。 新世界發展表示，期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

土地審裁處今日（24日）就皇都戲院強拍令頒下判詞。（資料圖片／林若勤攝）

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項目地址分別為香港英皇道279-291號皇都戲院大廈 、 渣華道4 、4A-4D、6、6A-6D號及電廠街2-16號。

據土地審裁處資料顯示，審裁處批出上述強拍申請，並將拍賣底價定為約47.7億。

審裁官​：不需考慮建築物的歷史評級

判詞中提到，皇都戲院被列為一級歷史建築，但只是政府的行政措施，而未有任何保護條例。審裁官認為，處理強拍令時不需要考慮建築物的歷史評級。判詞又提到，買家於完成收購的6年內，要完成項目的重建發展。

判詞中以逾47.7億元為底價，當中提到一開始發展商利潤為23%過高，認為18%較合適。

屬一級歷史建築 「蟬迷董卓」浮雕成標誌

於1952年12月落成的皇都戲院前身為璇宮戲院，是一座單幢式戲院，於2017年獲古諮會評為一級歷史建築。戲院屋頂上呈拋物線型的混凝土拱架設計，是全球戲院建築中的唯一案例；而入口上方的大型「蟬迷董卓」浮雕，亦是戲院最為人熟悉的標誌。

新世界於2015年展開收購，於2018年獲得超過80%的業權，並就項目申請強拍令。當時曾稱擬保育大廈前皇都戲院的相關部分，若集團成功統一業權，將在重建有關項目過程中，積極考量如何把前皇都戲院的精髓予以保存，不過至今仍未有公布相關方案。

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新世界：取得100%業權後 將探討保育方案

新世界發展發言人表示，對於土地審裁處批出強制拍賣令，集團表示歡迎，並期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。

新世界又重申，若集團成功統一業權，將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持份者及社區人士緊密溝通，聆聽各界意見。