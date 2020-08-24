新冠肺炎｜疫情重創歷奇輔導業　逾7成從業員收入跌6成

疫情持續，各行各業受新冠肺炎打擊。歷奇輔導行業由一月份至今陷入全面停頓，從業員接近「零收入」。歷奇行業關注組早前以網上問卷形式向業界調查，訪問了300多名歷奇行業從業員，超過7成受訪從業員表示，收入已重挫6成或以上。而從業員亦多為自由工作者，不獲保就業計劃保障，高達9成半受訪從業員認為，政府對業界支援不足，團體促政府向各行業提供直接的失業支援。

任職多年的歷奇教練吳計諱表示，因疫情而停工，被迫轉行任職的士司機，但疫情影響各行各業，有數天幾乎「零收入」。(陳浠文攝)

歷奇行業關注組於8月17至21日透過香港歷奇輔導學會以網上問卷形式向業界調查，訪問了300多名歷奇行業從業員。團體表示，歷奇工作者大多數為自由工作者，所以根本不受「保就業」計劃的保障；雖然部份教練可以通過體育總會的一次性補貼，但對於大半年失業的從業員，$7500元不足以應付生活。

調查結果顯示，逾8成受訪者以非全職受雇形式於歷奇輔導業界工作。有近7成受訪從業員表示疫情影響收入達6成或以上，更有超過9成受訪者表示收入降低造成不同程度的生活影響。另外，超過9成受訪從業員認為政府對業界支援不足。

轉行揸的士錄「零收入」蝕車租

任職十多年的歷奇教練吳計諱指，原本每月月薪近3萬元，因疫情而停工大半年，惟轉行任職的士司機或地盤工作。但因疫情下經濟不明朗，有數天甚至錄得「零收入」， 更要每天「蝕車租」。他作為自由工作者表示，政府對自由工作者並沒任何支援。

歷奇場地經營者麥皓平表示，本來暑假應該是場地的旺季，但現時疫情及限聚令的規限刻，場地根本無法經營。他坦言，營地無法營運之餘，仍要每月支付租金及員工薪金，接近10萬， 要用上自己的積蓄維持。

團體促請政府向因疫情而失業的僱員提供直接的失業援助金，為期6個月，並參考僱員的收入中位數作援助金額。

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