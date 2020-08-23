新冠肺炎｜蘇豪區持食肆牌酒吧外多人脫罩暢飲　警員巡邏籲勿聚集

本港新冠肺炎疫情持續，政府規定酒吧須繼續暫停營業，而食肆需遵守限聚令不得有多於2人同坐一桌、規定桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板。 有市民於網上指，位於中環蘇豪區有酒吧仍有大批酒客聚集，企位未達1.5米距離的要求。記者今午（23日）於現場所見，店外約2至4人為一組，約3組酒客脫下口罩，握著酒杯聊天喝酒，亦有數人同時抽煙。 有酒吧店主引用執法人員指，若酒客於店外喝酒，其違法行為則與酒吧無關。記者採訪期間，遇到有警員巡邏，並呼籲酒客不能超過2人聚集，有警員透露曾票控數名酒客違反「口罩令」，若多次觀察到同一酒客違例，勸告後仍然「冥頑不靈」即會票控。

有酒吧門外約2至4人為一組，約3組酒客脫下口罩，握著酒杯聊天喝酒，亦有數人同時抽煙。（張浩維攝）

政府早前宣布，8月19日至25日維持「晚6朝9」禁堂食令，食肆須要求客人在飲食外須佩戴口罩，酒吧亦須繼續關閉；並規定桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過座位數目的50%；不得有多於 2 人同坐一桌等。倘酒吧同時持有食肆牌，則仍然可以營業，但須遵從食肆的相關規例。

另外，限聚令亦持續，2 人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，否則在公眾地方禁止羣組聚集。

警察周末到中環蘇豪票控違令酒客

近日網上有帖文指，位於中環蘇豪區一家酒吧於周末「黃金時段」，有大批酒客疑違禁令聚集，企位未達1.5米距離的要求，執法人員亦不願執法。記者今午（23日）於現場所見，酒吧內的酒客仍保持一定距離，門外約2至4人為一組，約3組酒客脫下口罩，握著酒杯聊天喝酒，亦有數人同時抽煙。

其後約4時半，有警察於附近巡邏，呼籲酒客不能超過2人聚集，亦以警車上的喇叭警告在飲食外須戴上口罩，酒客違例的情況有所改善。有警察透露，今日曾票控數名酒客違反「戴罩令」，若多次觀察到同一酒客違例，於勸告後仍然「冥頑不靈」，亦無身體不適等原因，即會票控。

其後下午6時，仍有少量酒吧餐廳未完全關門，拖延至6時15分酒客離去後才開始清潔。一些意猶未盡的酒客則坐在街道旁繼續喝酒，約4名警察一直在旁監測情況，更警告正在訪問酒客的記者或違限聚令。

記者於現場所見，酒吧內的酒客仍保持一定距離。（張浩維攝）

酒吧：若酒客於店外喝酒 違法行為與酒吧無關

然而，並非所有蘇豪區的酒吧均門庭若市，僅持酒牌的酒吧均已落閘，部分持酒吧餐廳牌的食肆內亦空無一人。其中，生意慘淡的店主Ester指，外籍酒客不習慣約定時間相聚，往往「不明文規定」於某時間到相熟店舖喝酒。「外國人通常一班人嚟，Say個Hi坐喺度，2個人變4個，4個變8個。」

Ester解釋，只要酒吧餐廳的餐牌中，食物比例佔7成以上，則可繼續營業。她續指，警察最近亦多次巡視酒吧餐廳查牌，期間會打開雪櫃檢查，視乎食物存量批准是否能繼續營業。她稱執法人員曾指，若酒客於店外喝酒，其違法行為則與酒吧無關，因此酒吧通常會提供膠杯，讓酒客到酒吧以外的地方喝酒。

店主Ester指，外籍酒客不習慣約定時間相聚，往往「不明文規定」於某時間到相熟店舖喝酒。（歐陽德浩攝）

居民：住咗20年未曾見過中環夜晚咁黑

居於附近的彭先生表示，體諒酒吧經營的苦況，「都冇計，當然唔好啦，但租金咁貴，人哋始終要做生意。」他指，今日區內的人流較為稀疏，稱第三波爆發前每晚人來人往，車輛亦無法駛過，現時僅得周五及周六較為熱鬧。但他坦言，雖然區內人流減少，耳根清淨，回家的路上不再遇到醉酒人士，但不希望店舖因而倒閉，「住咗20幾年，未曾見過中環夜晚咁黑。」

酒客被趕出店外：這是他們的職責

有不願露面的酒客坐在街道旁表示，大約6時被警察趕出店外，打算喝光啤酒後回家。雖然警察仍在一旁監控，但她形容河水不犯井水，指「這是他們的職責，沒在站在旁邊便不影響喝酒聊天的心情，他們要做他們的事情。」