新冠肺炎｜晚市禁令持續　市民維園開餐　情侶：又熱又多蚊

第三波疫情已持續約一個半月，最近每日新增確診個案回落，特首林鄭月娥早前指，正研究放寬晚市堂食。 港人出外戴口罩的生活已持續半年，沒有晚市堂食的日子亦逾一個月，在公園等地方吃飯的畫面已不罕見。一對在維園進餐的情侶坦言，在公園用膳環境欠佳，過往甚少在戶口進食， 「點會咁傻喺度食，熱架嘛又有蚊。」他們認同政府應恢復晚市堂食，一旦重開，便會回到食肆用膳，不過亦坦言會擔心受到感染。

港人已持續逾半年戴口罩過活，沒有晚市堂食的日子亦經歷逾一個月，在公園等地方吃飯的畫面已不罕見。（盧翊銘攝）

情侶：一個月有3、4日要在公園進食

記者今日﹙23日﹚大約傍晚6時於維園觀察，除了外傭席地而坐，亦不乏港人於草地野餐，或坐在樹下大快朵頤。雖然二人限聚令仍生效，但仍見草地上部分人成群結隊，約7人一同用餐嬉戲。

入夜後，維園人流減少，情侶陳先生及黃小姐走到樹下用餐。黃小姐坦言，由於已過了6時，餐廳已關門，只好到公園用膳。她表示，晚市禁堂食令下，一個月有3、4天在公園進食，「出嚟都一定喺公園食｣。

李小姐﹙左﹚表示，已有數天沒有外出，希望外出舒展，順道野餐。（盧翊銘攝）

對於逾一個月的公園進餐經歷，陳先生表示，過往都甚少戶外用餐，「點會咁傻喺度食，熱架嘛又有蚊。」他認為，禁令並不合理，因為病毒並非只於晚間傳播，「唔會朝頭早傳染到，夜晚就唔會。」「一係禁晒，一係唔好禁。」

政府表示會研究重開晚市，意味或毋須再於公園進食。陳先生表示贊成放寬，但認為禁令隨時因疫情重臨，建議政府應另設地方用餐，確保座位之間有足夠距離，空氣流通。他續稱，一旦晚市重開，就會重回食肆，不過亦擔心受感染，始終會減少堂食。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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李小姐二人購買薄餅於草地上野餐，她表示已有數天沒有外出，希望外出舒展，順道野餐，「夜晚無得堂食，咁不如坐喺度野餐。」她續稱，疫情下已減少外出，現時主要在家用餐。

對於放寬晚市，李小姐認為，只要座位間有適當距離，就可以放寬，「起碼有啲人可以出街食飯，但最好就唔好咁逼。」