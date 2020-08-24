廉署起訴跨境司機　涉誇大車價詐騙客戶花近60萬元買二手車

廉政公署今日（24日）落案起訴一名司機，控告他涉嫌利用虛假銷售文件，詐騙一名買家，以被抬高的價格59.8萬元，從一間車行購買一輛二手車，據報二手車價格被誇大約10萬元。被告將於本周三（26日）在觀塘裁判法院答辯。

廉政公署今日（24日）落案起訴一名司機，控告他涉嫌利用虛假銷售文件，詐騙一名買家，以被抬高的價格59.8萬元，從一間車行購買一輛二手車。（資料圖片）

被告吳凱俊（33歲），任職跨境司機，被控一項代理人串謀意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於2018年初任職跨境司機時，認識了一名使用其跨境接載服務的內地客戶。該客戶於2018年11月初決定購買車輛在香港自用，並委託被告物色一輛汽車。該客戶其後同意購買一輛由被告推薦的二手車。

涉與車行銷售員串謀出虛假發票

控罪指被告涉嫌於2018年11月23日至2019年4月30日期間，與一名車行銷售員一同串謀使用一份車輛買賣協議及一份該車行的發票，以誤導上述該客戶。

有關協議及發票涉嫌載有虛假或錯誤的陳述，即該車行以59.8萬元出售上述二手車。該輛二手車的價格據報被誇大了10萬元。

被告已獲廉署准予保釋，以待周三應訊。