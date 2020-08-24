新冠肺炎｜今增9宗確診　張竹君：現做全民檢測可更易截斷傳播鏈

衞生防護中心公布，本港今日（24日）增9宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，是第三波疫情自7月5日爆發以來首現單位數增幅，全港個案宗數累計4,692宗（包括一宗疑似個案）。 新增個案有7宗是本地個案，當中有4宗源頭未明，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，公共衛生角度而言，疫情未完全受控。被問到個案數目回落，會否減低全民檢測效用，張竹君稱源頭未明個案佔近半，即社區仍有隱形患者，比起確診高峰期時檢測，張相信現時更容易應付確診個案的追蹤工作。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日增9宗新型肺炎確診個案，本地個案佔7宗，當中3人屬家庭群組，另4宗源頭未明；而輸入個案則佔兩宗，分別是瑞士回港學生以及菲律賓抵港外傭。另外，有十多宗初步確診個案尚待覆檢。

匡智梨木樹宿舍昨日（24日）有三名員工確診，院友及員工需搬入亞洲國際博覽館檢疫。早前爆疫的葵青貨櫃碼頭至今收集並檢測了約6,900個樣本，今日暫無新增個案。

今次是本港相隔51日以來再現個位數增幅，張竹君認為，確診數目不時錄上落，整體數字正緩慢往下跌，但從公共衞生角度而言，疫情未完全受控。

衞生防護中心及醫管局代表交代疫情最新情況。（黃舒慧攝）

張竹君：確診數回落時做全民檢測 反而更易追蹤接觸者

本港將於9月1日展開全民檢測，被問到疫情放緩才檢測會否影響效用，張竹君回應指，今日仍有4宗源頭不明個案，佔確診數目近一半，反映社區仍有隱性患者，全民檢測或可找出無源頭個案，截斷傳播鏈的機會較大。

她指若在個案急增、「成千宗一日」的時候做檢測，未必未必應付到將確診者送醫院、將密切接觸者送入檢疫中心等工作，她相信疫情回落時逐宗個案再追、再隔離反而更容易。