新冠肺炎｜第三波疫情起點　彬記粥麵終重開　用熱水拖地街坊仍怕

由6月底至7月初，有13名確診者曾到訪的坪石邨彬記粥麵美食，被視為第三波疫情的起點源頭之一。停業逾40天，彬記昨日（23日）重新開門營業，《香港01》記者今午（24日）進內用餐，並向店員和食客了解餐廳情況。 午膳時間，彬記僅有寥寥數名客人，當中大部份客人是長者街坊，與店員有說有笑。有食客稱，彬記在爆發疫情前「好旺，日日都爆棚」，慨歎從未見過餐廳如此冷清；亦有食客表示彬記的「吉位」比鄰近的連鎖快餐店多，令他感覺安全，不擔心染疫。

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7月5日，彬記一名師傅確診新冠肺炎，餐廳隨即展開一個多月的閉門消毒，所有店員均經歷了入住檢疫中心的14天。昨日彬記重新開張，店員在大門上添置了量體溫儀器，每名客人進入餐廳前均需探熱。當記者用餐完畢，店員亦主動提醒記者戴上口罩，以免遭罰款。另外，店員頗勤於清潔店面，又以熱水混合清潔劑拖地。

下午二時，本應是粥麵店最熱鬧的時段，彬記卻只有寥寥數名客人，各獨佔店內兩側的四人卡位。大部份客人是長者街坊，已經光顧彬記多年，跟店員有說有笑，言談間提到不少人尚未得悉彬記已重開。其中一名老街坊向記者透露，彬記屹立坪石邨數十年，第一代老闆已經移民，而這代負責人已接手經營超過10年，餐廳早是邨民的聚腳地。

居於德田邨的食客陳小姐稱，她已光顧彬記逾6年，皆因「呢度啲麵係特別唔同，係爽啲㗎。」在確診者到訪彬記的那段日子，她亦曾經光顧，幸而她的檢測結果為陰性。她表示，彬記在爆發疫情前「好旺，日日都爆棚」，慨歎從未見過餐廳如此冷清。她今日恰巧路過彬記，看見餐廳重新營業便進內光顧。被問到是否擔心用餐期間染疫，她稱，「唔驚，確診嘅人都入咗醫院啦下嘛？佢哋都醫咗啦，呢度（彬記）都消毒過晒㗎喇。」

食客鄧先生亦是多年熟客，今日被店員招徠後進內吃飯。他認為彬記已做好消毒，用餐的感染風險不高。加上店內的客人稀少，「吉位」比鄰近的連鎖快餐店多，令他更感安全，「病毒係人傳人，唔係枱凳傳人啊嘛。」

▼第三波爆發的起點 坪石彬記粥麵當天如臨大敵▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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然而，亦有街坊步經彬記時，對其招牌嗤之以鼻，揚言不會再光顧。居於坪石邨半世紀的街坊陳太坦言對彬記失去信心，因「病毒唔會認人，唔會認地方」，擔心彬記有員工繼續身兼數職，在其他工作地點感染病毒後，再將病毒帶回餐廳。