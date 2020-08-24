流感疫苗｜冬季高峰期注射資助10月開展　幼稚園同月8日起有得打

衞生署衞生防護中心今（24日）宣布，2020／21年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」分別會於10月8日及22日展開，分階段為合資格人士，提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種，包括護理院舍院友、醫護人員、家禽從業員等，12歲以下學童亦獲資助接種。公私營合作外展隊或衞生署外展隊，將會到參與學校為學童免費接種疫苗，包括小學，以及幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心。 發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，又強調接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一，呼籲市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。

季節性流感疫苗學校外展去年首次擴展至幼稚園，衞生署衛公布指，今年已恆常化，並於10月開始接種。（高仲明攝/資料圖片）

470間小學及760間幼稚園參加計劃

衞生防護中心發言人表示，接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一。為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，除繼續於小學推行免費外展疫苗接種服務，今年度的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心外展服務亦已恆常化。小學的外展服務將於10月22日展開；幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心則會於10月8日開始。現時約有470間小學及760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心報名參加計劃。



幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心今年度的外展計劃，每劑疫苗可獲資助額將由260元增加至270元（疫苗由參與醫生自行提供）。小學外展方面，每劑疫苗可獲資助額仍為100元（疫苗由衞生署提供）。目前約有140名醫生將參與提供疫苗接種服務。



至於不參與外展計劃的小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，仍可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」盡早為其學生安排到校的疫苗接種服務，根據衞生防護中心網站公布在疫苗資助計劃下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供季節性流感疫苗接種服務，該計劃今年度每劑疫苗的資助額由210元提高至240元。對於不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長仍可安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

在新一年度「政府防疫注射計劃」（免費接種）及「疫苗資助計劃」（資助接種）下，接種流感疫苗的合資格群組將新增涵蓋正獲發綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士。就「疫苗資助計劃」，向參與醫生提供每劑疫苗的資助額由210元提高至240元。另外，在院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額仍為每劑疫苗100元。



衞生署正為新一年度「政府防疫注射計劃」採購628 000劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購250 000劑滅活流感疫苗。另一方面，截至8月16日，2019／20年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及學校外展（免費）分別接種約557 000、508 000及334 000劑季節性流感疫苗。以上各項計劃2019／20年度整體共接種約1 399 000劑季節性流感疫苗，較2018／19年度同期增加約16.9%。

市民如欲了解更多詳情，可致電衞生防護中心電話（2125 2125）或參閱疫苗接種計劃專頁。