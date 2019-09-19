【流感疫苗】疫苗資助10月9日展開　外展疫苗接種更多學童受惠

衞生署衞生防護中心今日宣布，新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」即將分別於10月9日及23日開始。而去年推出的「學校外展疫苗接種先導計劃」亦將恆常化以涵蓋更多小學，並以先導形式將計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。屆時將會有更多兒童受惠於此政策。

2019／20年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將分別於今年10月9日及23日展開，分階段為合資格人士提供資助或免費季節性流感疫苗接種。

學校外展疫苗接種先導計劃擴展至幼稚園及幼兒中心

而衞生署去年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，安排外展隊到校為小學生接種流感疫苗，由於成效理想。衞生署將於今年將計劃恆常化以涵蓋更多小學，並以先導形式將計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。

在「2019／20季節性流感疫苗學校外展（免費）——小學（小學外展）」及「2019／20季節性流感疫苗學校外展（免費）—— 幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心（先導）」（幼稚園／幼兒中心外展先導）計劃下，衞生署外展隊或公私營合作外展隊將到已報名參加計劃學校為學童提供免費疫苗接種。

不論是否香港居民，所有參與學校的學童都可免費接種疫苗。兩個外展計劃分別於10月23日及9日開始，並已有超過430間小學及700間幼稚園／幼兒中心報名參加。



至於不參與以上兩個外展計劃的小學、幼稚園和幼兒中心，可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」盡早為其學生安排到校疫苗接種服務。學校可根據衞生防護中心在網站公布的在疫苗資助計劃下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請他們為其學生提供到校季節性流感疫苗接種服務。政府將向參與醫生提供每劑210元的資助額。

每劑資助維持$210

2019／20年度「疫苗資助計劃」合資格組別包括下列組別的香港居民：

50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童、智障人士、領取傷殘津貼人士，不論殘障類別（即肢體殘障、精神缺陷、智障或其他情況）孕婦

「疫苗資助計劃」方面，政府將向參與醫生提供每劑210元的資助額。

發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月至三／四月間出現。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，因此呼籲合資格人士盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。

