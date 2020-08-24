新世界獲批強拍皇都戲院大廈　古諮會前委員：發展商擬保留全戲院

屹立北角超過60年的皇都戲院，獲古諮會列為一級歷史建築，發展商新世界於2018年申請強拍令，並於今日（24日）獲土地審裁處批准。新世界當時曾指，將會保留皇都戲院的精髓，惟一直未有公布任何方案。 香港大學建築文物保護課程學部主任、古諮會前委員李浩然指，據他了解，發展商傾向將皇都戲院的部分完整保留，並集中發展旁邊的住宅大廈部分，發展商此舉可將戲院的可建地積比率，轉移至發展住宅大廈，對發展商無損失之餘，亦可保育歷史建築。他認為皇都戲院保育重點，在於完整保留整個戲院，活化後用途亦要大眾化，「少咁啲已經唔係皇都戲院。」

位於北角英皇道的地標皇都戲院大廈，以屋頂一環環的圓拱結構和入口上方的浮雕的建築特色著名。（張浩維攝）

發展商新世界於2018年就皇都戲院大廈申請強拍令，當時曾稱在重建有關項目過程中，積極考量如何把前皇都戲院的精髓予以保存。土地審裁處今日批出強拍令，意味新世界可取得餘下業權，重建發展。

專家：戲院地積比率轉移至重建住宅

香港大學建築文物保護課程學部主任、古諮會前委員李浩然指，新世界曾就皇都戲院的保育問題諮詢意見，按他了解，發展商傾向完整保留皇都戲院部分，只會將住宅大廈拆卸重建。他稱，此舉可將戲院部分的建築地積比率轉移至發展住宅大廈，對發展商而言無損失。他稱，灣仔和昌大押亦使用類似的保育模式；至於只保留外牆的保育方法，已不受國際間應用。

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李浩然指出，皇都戲院的精髓在於整座戲院的外貌，包括標誌性的屋頂拱架設計、大門的浮雕等，「少咁啲都唔係皇都戲院。」他曾入內視察，指內部原為劇院位置，曾被改建作營運桌球室，但仍有方法還原。李續指，劇院若獲完整保留，還原後也應著重公眾參與，而非單單開放予公眾參觀，「要有節目畀公眾參與得到。」

他又稱，皇都戲院為實用性建築物，保留後的用途重要，不但不應只如古董般供市民欣賞，用途亦需要大眾化、顧及市民需要，李坦言，若保育活化後只有高消費名店，就未必符合港人需要。

保育團體：不保留戲院及內部劇院「唔會收貨」​

關注保育的團體「活現香港」創辦人陳智遠稱，一直有就保育皇都戲院主動聯絡發展商，指對方有計劃於獲得強拍令後才公開保育方案。他稱已向對方表示，必須要保留整座皇都戲院及內部劇院部分，否則「唔會收貨」，他亦有感發展商對建議的反應正面。

放風兩年未公布保育方案 新世界：獲100%業權後探討​

發展商新世界於2018年申請強拍令時曾指，會積極考量如何把前皇都戲院的精髓予以保存，並稱集團在未獲得100%業權及未能詳細勘察現況及結構之前，未能落實任何發展方案。但當時曾邀請了前古諮會成員、衛奕信勳爵文物信託受託人委員會前主席何培斌，香港流行文化學者吳俊雄、前香港歷史博物館總館長丁新豹、前香港話劇團藝術總監毛俊輝以及建築文物保護師吳韻怡，擔任社區活動顧問。

時隔兩年，新世界暫時仍未拋出任何保育方案，皇都戲院在項目重建後，能否完整保留仍然存疑。新世界獲批出強拍令後的最新聲明中，說法仍然指，期望在獲得100%業權及詳細勘察現況及結構後，探討保育方案。