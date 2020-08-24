北角皇都戲院將強拍重建　半世紀洋服店老闆見證由輝煌到冷清

屹立在北角英皇道68年的地標皇都戲院大廈，以屋頂一環環的圓拱結構和入口上方的浮雕建築特色著名，獲古諮會評為一級歷史建築。新世界發展旗下公司兩年前申請強制拍賣皇都戲院大廈，今天（24日）申請獲批。 戲院在1997年結業，皇都商場如今尚有幾家商舖營業。其中開業逾50年的西裝店，老闆曾先生指租約年底完結，打算退休，對於皇都商場或可能面臨清拆，他無奈道 ：「到咗個時間無話捨唔捨得。」

位於北角英皇道的地標皇都戲院大廈，以屋頂一環環的圓拱結構和入口上方的浮雕的建築特色著名。（張浩維攝）

戲院1997年結業 大廈住客僅剩一戶

位於北角英皇道的皇都戲院在1952年落成，前身是璇宮戲院，1959年改為皇都戲院，是碩果僅存的單幢式戲院，被古諮會評為一級歷史建築。戲院在1995年發生大火，其後人流減少，在1997年結業。

皇都戲院大廈由住宅、商場和皇都戲院組成，新世界發展旗下公司在兩年前向土地審裁處申請強行拍賣皇都戲院大廈，即發展商已向該大廈業主收購至少八成業權，申請今天獲批，底價為47.7億元。

皇都商場幾乎所有商舖已被收購，今日（24日）所見都落閘關門，現時只剩下幾家商舖開店營業。據管理員說，目前仍有一戶居住在皇都戲院大廈。

皇都商場幾乎所有商舖落閘關門，已被收購，現時只剩下幾家商舖開店營業。（張浩維攝）

在商場30多年做招牌的歐陽昌表示，未知去向，要求發展商賠償，預計要經法律程序決定。（張浩維攝）

「輝煌洋服」老闆：有夜總會時最旺盛

西裝店「輝煌洋服」在皇都商場開業超過半個世紀，老闆曾先生表示租約年底完結時打算退休，現在多數都是上了年紀的熟客光顧西裝店。發展商申請強拍獲批，皇都商場或可能面臨重建，生意沒法繼續，他無奈道：「到咗個時間，無話捨唔捨得。」他憶述七、八十年代時商場燈火輝煌，最旺盛的時候有夜總會和酒樓，走廊不少攤檔，但他認為收回大廈較有經濟效益，「時代始終要向前。」

在商場30多年做招牌的歐陽昌表示，未知去向，要求發展商賠償，預計要經法律程序決定。他每天依然在商場堅持開檔，近年教人寫書法。他表示戲院大火前人流頗多，做幾年生意就能買樓，後來生意大減。他形容近年地產商迫遷，「銀彈炸爛美麗皇都。」

西裝店「輝煌洋服」開業超過半個世紀，老闆曾先生表示租約年底完結時打算退休。（張浩維攝）

曾先生說現在多數都是上了年紀的熟客光顧西裝店。（張浩維攝）

搬來在商場營業了三至四年的五金店員工表示，不清楚強拍後安排，估計都會退休。他又指出，保育事宜由政府和地產商主導，市民「諗都無用」。

附近居民關先生以前來皇都戲院看電影，形容戲院舒適。可是他指出，整幢大廈難以改建，擔心保留部分建築會「不三不四」。他說以前皇都戲院設計好出色，但「人緊係有唔捨得」。市民王先生表示，差不多全座大廈收購完成，他認為皇都戲院被列為歷史建築文物，發展商應該會保育。

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搬來在商場營業了三至四年的五金店員工表示，不清楚強拍後安排，估計都會退休。（張浩維攝）

有關注文物保育人士曾經建議保留有屋頂的拱形混凝土桁架和外牆上「蟬迷董卓」的浮雕。新世界曾經在申請強行拍賣時表示，將在重建項目過程中，積極考量如何把前皇都戲院的精髓予以保存，唯暫時未公布方案。