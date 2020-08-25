新冠肺炎｜衞生署長稱不明個案仍達四成　籲市民「寫日記」助追蹤

本港新冠肺炎疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始與衞生署署長陳漢儀今日（25日）見記者，宣布最新防疫措施安排。陳漢儀稱疫情未完全回穩，不明源頭個案亦佔三、四成，呼籲市民仍要做好防疫措施，包括養成「寫日記」習慣，記下去過的地方、乘坐過的的士車牌號碼等，以助署方更有效率找出緊密接觸者。

衞生署署長陳漢儀（右）強調，本港疫情未完全回穩。（余俊亮攝）

強調疫情仍有波動



衞生署署長陳漢儀強調，本港疫情未完全回穩，7月30日錄得149宗確診個案，創下單日新高，雖然過往兩星期確診宗數逐漸回落，昨日錄得單位數字，但今日仍有10多宗個案，反映疫情仍有波動，加上不明源頭個案佔三、四成，即本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。



陳提醒，新冠肺炎主要傳播途徑是飛沫傳播，故市民須盡量配戴口罩、注重手部衛生及保持1.5米的社交距離。她又指，例如失去味覺、嗅覺已屬病徵，呼籲有市民任何輕微病徵，亦應盡早求醫，以做到「及早診斷」。她指，病毒對長者影響很大，呼籲長者盡量不要外出，「去街市、去買嘢，希望屋企其他年青嘅人可幫忙。」



籲市民養成「寫日記」習慣



陳續指，找出緊密接觸者仍是重要防控手段，如市民可以養成「寫日記」習慣，記下去過的地方、交通方式、甚至的士車牌號碼等，若將來確診，可有助找出緊密接觸者，提升效率。