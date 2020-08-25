新冠肺炎｜轉工外傭免費檢測今展開　外傭指可保僱主安心

勞工處上周日（23日）宣布擴大外傭檢測範圍，為舊僱傭合約已屆滿或終止，並正等待到新僱主家庭履新的外傭提供免費及自願性質的新型冠狀病毒檢測服務，昨日開始（24）接受電話登記預約，港灣道體育館採集中心今日（25日）開始採樣服務，已登記外僱可於今日到處進行檢測，中心將運作至9月30日。 記者今早到現場觀察，港灣道體育館的2樓場館用作檢疫區及登記預約區，場內左側為檢疫區，右側為登記區。據了解，昨日登記的外傭，有部分於今日進行檢測，將有專人協助整個程序，即場完成，測試後只需2至3日便有結果。有新僱主家屬親自帶外傭檢測求安心；有外傭認為，檢測對公眾安全有利，亦視之為工作需要，望保僱主安心。有外傭則較被動，稱若僱主要求，就會去驗。

僱主：反覆檢測求安心

市民余小姐表示，家中新簽約的外傭，曾居住的外傭宿舍中，曾有確診個案。雖然外傭事後測試呈陰性，但考慮到外傭將要照顧幼孫，留意到政府有免費檢測服務後，希望外傭再驗一次，以求安心。余小姐稱，若日後有需要，不介意再自費讓外傭接受檢測。她昨日早上已立即登記，認為只需致電便可完成登記程序十分方便。同行的外傭則表示，現場採用採鼻腔拭子和咽喉拭子採樣，形容整個過程並無感到不適。

雖屬自願檢測 同時為工作需要

雖然檢測服務為自願性質，但日前勞工處提議外傭到新僱主家庭履新前檢測，同時建議僱主讓新外傭到家庭履新前出示有效的陰性檢測結果。

來自菲律賓的Ann今早完成檢測，她指整個過程只需2分鐘左右。她形容檢測對每個人都好，特別是公眾安全。她稱，自己是自願接受檢測，但同樣認為接受檢測是工作需要，是在香港工作的首要條件，沒檢測者或更難找到僱主。她坦言，同鄉朋輩對檢測意見兩極，部分表示可以接受，亦有人不喜歡檢測。



Ann強調，平日會注重個人衛生，疫情期間減少出門，身邊亦沒朋友確診，若僱主亦接受自願檢測，更可令雙方都安心。同樣來自菲律賓Amy則表示，今日是應新僱主要求到場接受檢測，她認為安排可以接受，沒有太大反感，但她的朋友較被動，若非僱主要求要驗，不會主動參與檢測。