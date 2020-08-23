新冠肺炎｜轉工外傭明起可預約檢測　中介指將率先為十多外傭預約

本地第三波肺炎疫情緩和，勞工處今日（23日）宣布，由明日（24日）起，為舊僱傭合約已屆滿，或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受病毒檢測服務。樣本採集中心位於港灣道體育館，中心將於後日（25日）開始服務，每日上午8時30分至晚上8時開放，並將運作至9月30日。有中介公司認為選址鄰近入境處，亦認為預約流程方便，明日會率先為十多名外傭預約，亦有僱主團體對措施表示歡迎。

勞工處今日（23日）宣布，由明日（24日）起，為舊僱傭合約已屆滿，或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受病毒檢測服務。（資料圖片）

勞工處今日(23日)宣布，由明日起，為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受新型冠狀病毒肺炎檢測服務。檢測屬自願性質，費用全免。符合資格的外傭須以電話登記預約，並在指定時段到作為臨時樣本採集中心的港灣道體育館進行採樣；樣本會送往化驗室作檢測，參加者不論陽性或陰性，均會獲電話短訊通知結果。



樣本採集中心位於港灣道體育館，地址為灣仔27號港灣道。中心將於8月25日開始服務，每日上午8時30分至晚上8時開放，並將運作至9月30日。如外傭於預約登記接受檢測服務時，其舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新，即符合資格接受免費的鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。



符合資格的外傭可於8月24日起，每日上午9時至下午9時，透過登記熱線1836 133，預約於8月25日或較後日期採集樣本。登記熱線不會提供即日預約服務，而未經預約的檢測服務要求將不獲受理。

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中介：不少僱主已主動要求新外傭先進行檢測

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民指，業界暫未收到勞工處聯絡，不過由於近日疫情肆虐，不少僱主已主動要求新外傭先進行檢測，中介有向醫療機構預約的經驗，料與政府的預約流程大致相同。他認為，港灣道體育館的選址方便，位於入境處附近，加上運作時間長逾一個月，相信足夠處理留港的5000多人。計劃由明日起接受預約，張料公司首日將為十多名轉工外傭預約。



政府早前為入住宿舍的外傭安排免費病毒病檢測，惟收集數目並不理想，檢測率偏低。他認為，新計劃可有效堵塞漏洞，亦相信每一個僱主都會要求外傭進行檢測，「（外傭）唔做都唔得」。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民指，料公司明日將為十多名轉工外傭預約。（資料圖片）

相信可防止隱形患者到僱主家

香港僱傭公會主席陳東風相信，業界、僱主皆對措施表示歡迎，連同早前為入住宿舍的外傭安排免費病毒病檢測的服務，轉工外傭變相有機會驗兩次，亦可防止隱形患者到僱主家。他亦指，地點與入境處路程只相差數分鐘，選址方便，而預約的做法亦方便中介公司安排，及向外傭講解做法。

香港僱傭公會主席陳東風指，現時轉工外傭有機會進行兩次檢測，相信可防止隱形患者到僱主家。（資料圖片）

勞工處又表明，建議僱主在新外傭到家庭履新前，讓外傭出示有效的陰性檢測結果。另外亦歡迎現時與僱主同住的外傭，參加9月1日的普及社區檢測計劃。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，僱主對措施相當歡迎，相信大部分中中介公司會提供相應協助，不過關注少數外傭由僱主自行聘請，期望勞工處可提供更多相關資訊，方便僱主為外傭進行預約。