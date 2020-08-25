利嘉閣4名地產代理涉收賄、詐騙佣金　涉款達5.6萬元　遭廉署起訴

利嘉閣地產一名前經理及2名現職地產代理，涉嫌在5宗物業交易中，串謀詐騙公司從而取得佣金，涉款8,200元至5.6萬元，涉嫌觸犯串謀欺詐罪名，今日（25日）遭廉政公署落案起訴。 另外，該名前經理與另一名地產代理，涉嫌從一名利嘉閣顧客接受佣金2.3萬元，作為協助出售兩個物業的誘因或報酬，被控串謀使代理人接受利益罪名。

利嘉閣4名地產代理涉收賄或詐騙佣金，遭廉署起訴。（資料圖片）

57歲的被告張延生於案發時為利嘉閣位於元朗一間分行的經理，另外3名被告周曉瑩（35歲）、藍麗香（34歲）及羅珏漳（34歲）為地產代理，受張延生監督，負責促成物業交易。利嘉閣的職員會為每宗交易製備一份成交報告，列明交易的詳細資料。

廉署指，三項欺詐罪名指張延生、周曉瑩及藍麗香涉嫌於2018年3月1日至6月15日期間，一同串謀欺詐利嘉閣，不誠實地訛稱如三份成交報告所述，藍麗香有權獲得三個元朗物業的租賃交易佣金的80%至95%作為營業額，從而導致利嘉閣給予藍麗香佣金共逾8,200元。

另外兩項欺詐罪名指，上述三人涉嫌於同年3月2日至8月17日期間，一同串謀欺詐利嘉閣，不誠實地訛稱如兩份成交報告所述，藍麗香有權獲得另外兩個元朗物業的買賣交易佣金的70%至100%作為營業額，從而導致利嘉閣給予藍麗香共約5.6萬元佣金。

張延生及羅珏漳則涉嫌於同年3月18日至7月4日期間，一同串謀使羅珏漳從一名利嘉閣顧客接受佣金2.3萬元，作為協助出售上述兩個位元朗物業中其中一個的誘因或報酬。

各被告將於本周四（27日）在屯門裁判法院答辯，各被告已獲廉署准予保釋。