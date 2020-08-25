調查：香港外派員工成本續升　中層人員年均223萬元　排亞洲第4

人力資源管理顧問機構ECA International今（25日）發表2019年外派員工成本調查結果，計算薪酬、福利、稅務後，一名外派到香港的中層管理人員成本約為284,466美元（約223萬港元），較2018年上升8049美元（約6.3萬港元）或3%，亞洲地區排名第四。

有調查指，一名外派到香港的中層管理人員成本約223萬港元。（資料圖片）

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「雖然目前全球外派人員薪酬福利待遇趨向下調，惟香港的表現截然相反，屬於少數仍出現薪酬組合仍上升的地區之一。」



關禮廉續指， 2019年中層員工外派至香港的平均年薪達至88,126美元（約69萬港元），屬亞太區中最高，惟1.2%的增長幅度遠低於過往，反映出2019年全球經濟表現疲軟。他認為，新型冠狀病毒疫情持續，公司在管理成本方面感壓力，故未來外派人員整體薪酬福利，不太可能出現明顯增長。

至於英國再次成為外派員工成本最昂貴的地區，整體成本高達413,194美元（約324萬港元）， 惟平均薪金卻只有73,849美元（57萬港元），明顯低於大部分國家。關禮廉解釋，雖然英國排名一直靠前，惟現時英國外派員工薪酬福利走勢與全球趨勢相符，僱用外派員工的整體成本已明顯下降超過8,600美元。



另外，他指英國外派員工的平均薪金水平遠低於許多亞洲地區，包括日本、香港和新加坡，強調即使公司支出的總成本較高，但相比其他地區，在英國工作的外派員工並不一定獲得較更高的收入。