新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗　母子檢出有抗體屬隱形病人

本港新冠肺炎第三波疫情未止，衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）報告，昨日（24日 ）新增19宗‌確‌診‌個‌案‌，較前日9宗多一倍，今日初步確診再增至逾20宗。 新增個案中，本地感染佔16宗，有患者從事銀行、工程及運輸工作。九龍西聯網救護車及瑪嘉烈醫院急症室各有一名女運作助理初步確診。而早前有3名員工確診的匡智梨木樹宿舍，今日再有5名院友及一名照顧員初步確診，其他院友則會被送到亞博接受檢疫。 一名1歲半男嬰，昨日（24日）下午到兒童醫院接受預約手術，術前檢測結果對新冠病毒初步確診，今早再轉到伊利沙伯醫院接受檢查。醫院檢查發現，他和母親體內均有抗體，相信早前感染後已康復，屬隱形病人。

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感染源頭不明個案仍佔一半

衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增19宗‌確‌診‌個‌案‌，當中3宗是輸入個案，16宗是本地個案，當中一半、8宗屬感染源頭不明。另外，今日亦有20多宗初步確診個案。 ‌

今日一半本地個案與早前的患者有關連，在家庭群組或朋友聚會中染疫。在本地個案當中，兩名患者是家庭主婦；一名患者是退休人士；一人無業；一人是家庭群組的外傭。有患者分別從事銀行、工程、運輸工作。葵涌貨櫃碼頭有7,000多名員工已接受檢測，沒有新確診個案。

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救護車及瑪嘉烈急症室女運作助理初步確診

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，九龍西聯網一名46歲非緊急救護車女運作助理，在昨晚初步確診。她在8月21日最後上班，其後因身體不適到仁濟醫院急症室求醫。醫院進行接觸者追蹤，初步得知她所住的屋邨有確診者。有3名非緊急救護車同事曾與她用餐，被列密切接者，故會安排檢疫。



而瑪嘉烈醫院一名60歲急症室女運作助理亦初步確診。她在8月22日最後上班，下班後不適到急症求醫，昨晚留深喉唾液後初步確診。另有兩名急症室同事曾與她一起用餐，故列密切接觸，需安排檢疫。

何婉霞指，這兩名染疫同事工作時有穿着合適個人保護裝備，故無病人被列作密切接觸者。

一名歲半男嬰在兒童醫院接受術前病毒檢測，結果呈陽性。（資料圖片）

歲半男嬰初確診 母子體內均有抗體

另外，一名1歲半男嬰昨日下午到兒童醫院接受預約手術。他入院前無病徵，近幾數星期未曾離境，亦無家人確診。然而，男嬰接受術前病毒檢測，結果呈陽性，被安排入兒童醫院隔離病房，今早再轉入伊利沙伯醫院接受檢查。



何婉霞表示，男童的血清樣本有抗體，估計他較早前在社區受感染，現已康復。醫院亦為男童的母親安排檢查，她的病毒檢測結果呈陰性，但身體同樣有抗體，相信早前感染後已康復。何續稱，相信男嬰無傳染性，故沒有醫護或病人屬密切接觸者。而男嬰的父親和姊姊亦會接受檢疫及檢測。