限聚令｜一文看清8.28重開部分運動場所　戲院美容院有條件開放

本港新冠肺炎疫情有放緩跡象，政府將於本周五（28日）放寬社交距離措施，餐飲業方面，延長餐飲業務處所堂食安排至晚上9時正，部分表列處所可有限度重開，包括電影院、美容院。 政府亦將重開部分運動場所，包括運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場。 另外，政府亦刊憲修訂《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），即「口罩令」，容許市民在戶外公眾地方做運動不須佩戴口罩；而郊野公園戶外範圍內亦不需佩戴口罩。

政府宣布8月28日起，容許高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪重開。（資料圖片）

政府表示，正密切留意本港疫情最新發展，並決定除非疫情出現突發性逆轉，將於本周五前發出新指示，由當日零時零分開始生效，逐步有序放寬社交距離措施，首階段放寬措施包括風險較為可控的室內靜態場所，及涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所，相關措施如下：

▼8.28重新開放場所▼

+ 12 + 11 + 10

餐飲業處所安排： ．延長餐飲業務處所堂食安排至晚上9時正，桌子之間最少有1.5米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；以及不得有多於2人同坐一桌。 部分表列處所安排： ．電影院，當中措施包括每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有一排連續超過2張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在放映後須進行清潔和消毒 ．美容院，所有員工須一直佩戴防護裝備，如口罩及面罩/護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於2人 ．部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所，即運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場 ．容許在郊野公園戶外範圍內不需佩戴口罩。

原有防疫措施生效期延長至本周四

政府表示，明白市民開始出現抗疫疲勞，希望進行戶外活動，但現時在公眾室外地方做運動並不屬於不佩戴口罩的合理辯解，政府了解很多市民在夏季炎熱情況下因未能佩戴口罩在戶外運動而停止運動的習慣，因此將修訂相關法例，以訂明任何人在指明公眾地方（室內地方除外）進行相當消耗體力的體能活動包括運動，即屬在該處不佩戴口罩的合理辯解，鼓勵市民進行體能活動。

至於現行在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下已實施的社交距離措施將延續至本周四（27日）。