張宇人促放寬午、晚市堂食至4人一枱　推防疫3.0 免差餉半年

港府實行「晚市禁堂食」措施逾月，特首林鄭月娥日前稱將視乎疫情發展逐步放寬食肆及處所限制，首階段將恢復食肆晚間堂食，呼籲市民多忍耐。 飲食界立法會議員張宇人與麻雀、卡啦OK、酒吧、夜總會和食肆代表今(24日)約見政務司司長張建宗前，提出四點食肆防疫措施，希望可容許餐飲業維持四人一桌的方式全日營業。包括隔開傳菜和執拾碗碟員工、消毒餐具、縮短營業時間及不用現金收費。 他指，業界不可能因為「所謂」專家的意見而長期停業，故希望政府能改變防疫措施規定，讓業界疫情下也能自食其力。

張宇人與麻雀、卡啦OK、酒吧、夜總會和食肆代表今(24日)約見政務司司長張建宗前，提出四點食肆防疫措施，希望可容許餐飲業維持四人一桌的方式全日營業。（梁子傑攝）

張宇人建議，短期內政府應推出第三輪抗疫基金，中期內應免差餉6個月並不設上限，長期應參考新加坡，盡快推出2+2免租方案，即業主代租户繳兩個月租，政府再承擔兩個月租，共免四個月租。

他提議，政府應向被迫關閉的12個表列處所的員工或自僱人士，發放一筆過現金資助，因表列處所先後已停業12星期，故希望政府發於共12星期工資的薪金補貼。

張宇人強調，放寬至四人一桌，業界才能夠生存。他提出四點防疫措施，包括​將餐廳傳菜和執拾碗碟的員工分成兩批，人手不足的小店則於每次傳菜或執碟後洗手和換手套；由​食肆提供熱水給顧客消毒碗碟，或用即棄餐具代替。

他提議，​食肆營業時間至凌晨12時，而酒吧、卡啦OK和夜總會則由下午6時至早上6時，規定用餐時間兩小時以確保客人不會長時間聚集，顧客非用膳時須配戴口罩。政府亦可推出全面用電子結賬，減少透過現金接觸而傳播病毒。