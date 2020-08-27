保就業｜林鄭點名百佳減價才可再獲款　屈臣氏CEO：難推全民優惠

本港新冠肺炎疫肆虐，市道肅條，惟超級市場生意額逆市上升，特首林鄭月娥上周二（18日）公布推出新一輪保就業基金時，就公開「點名」百佳及惠康，在申請第二期補貼後需在9至11月，為顧客提供減價優惠，並要向弱勢社群及非政府機構提供超市券，協助有需要人士購買生活必需品。 百佳超級市場在首輪保就業基金獲取1.6億元補貼，母公司屈臣氏集團行政總裁倪文玲接受訪問時表示，獲林鄭月娥「點名」大感突然，她承認超市零售額確有增長，但認為只是政府「單方面睇法」，無視集團成本上漲，要推出全民優惠確有難困，感到十分惆悵，「其實公司都未決定會唔會申請第二期，但其實無可能唔申請。」。倪又指政府從不知悉百佳現行有不同類型優惠，及不時向弱勢社群派優惠券及食物袋，僅要求百佳交報告書，會於今日（27日）與政府開會，再作決定。

政府早前公布第二輪「保就業」計劃，其中要求兩大超市百佳和惠康若要申請資助，需要為顧客提供各方面的減價等優惠。（資料圖片）

其實我哋一直都有做（幫助弱勢社群），原來政府係唔知！ 百佳母公司屈臣氏CEO倪文玲

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，政府單方面認為超市零售額上升，就要求超市推出全民優惠，是無視了成本上漲因素。（黃寶瑩攝）

超市「逆」市獨升 倪文玲：政府單方面睇法

獲特首林鄭月娥「點名」，再有勞工及福利局局長羅致光「加持」，表明期望超市減免方案能帶動連鎖反應，令商戶減價惠及市民。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲回想當日（18日）正值開會，得悉林鄭月娥突然「點名」百佳，形容當刻「有啲突然，政府好少會點名講商業機構」。倪承認，根據政府零售業數據，「超級市超」類別在過去1至7月的確有約10%增長，「可能政府睇晒咁多行業，係超級市場有升無跌，所以唔該攞返優惠出嚟，明白係（政府）單方面睇法」，她指近月貨品來貨價上升，物流成本增加，令成本上漲30%，但同時要維持物價穩定，「係盡量頂住」。

未決定是否申第二期資助

本港零售商林立，中資企業華潤超級市場卻不在林鄭月娥點名名單上，倪文玲狐疑：「唔知點解要特登點我哋名，真係要問佢先知！」

被問到是否有感被政府「祭旗」？倪稱政府在未有交代任何細節下，就要求百佳提供優惠，又要交出減免報告書，直指感到「惆悵」，惟在經濟前景不明朗下，「其實公司都未決定會唔會申請第二期，但其實無可能唔申請。」

指每月有2000貨品減價 長者逢周三享9折

特首指明百佳要為顧客提供減價優惠，並要向弱勢社群弱及非政府機構提供超市券，倪強調百佳每周都有2,000件貨品減價；又不時與信用卡公司合作推出折扣優惠，亦有逢周三長者購物享九折優惠，如再增加全民優惠實存有難度，「要每個人派現金券唔係咁易，細節仲研究緊。」

倪續指，屈臣氏集團一直有與NGO合作，向長者派發食物袋，疫情時亦有組義工團上門派防疫物資，「其實我哋一直都有做，原來政府係唔知！」。她表示，百佳正聯絡十多間NGO，計劃於9月至12月針對三類人士——低收入或獨居長者、低收入家庭及傷殘人士，派發現金券及福袋，預計現金券至少有200元優惠。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲（左）及香港基督教女青年會總幹事楊建霞（右）解釋兩者有合作幫助有需要弱勢社群。（黃寶瑩攝）

YWCA總幹事：派發食物券會具針對性

雖然百佳倘未有全民優惠方案，但倪文玲指易賞錢將於9月推出新優惠，370萬名會員於兩周內到8個零售點消費，可換取電子印花領取屈臣氏一盒15個口罩，現時已有2,000間零售點參與。另外，屈臣氏正計劃加開一條生產線，製造中童口罩，會有粉藍及粉紅色，而現時7條成人口罩生產線，每月可生產1,000萬個口罩。

香港基督教女青年會總幹事楊建霞就表示，YWCA自2003年起已與屈臣氏集團合作，組織義工隊向弱勢社群派發食物，楊認為超市減價對低收入人士幫助不大，「即使減價都未必負擔到」，反而派發食物券會更具針對性。