保就業｜政府促超市減價　邵家輝憂成本轉嫁供應商　倡改派現金券

政府早前公布第二輪「保就業」計劃，其中要求兩大超市百佳和惠康若要申請資助，需要為顧客提供各方面的減價等優惠。 自由黨批發及零售界議員邵家輝今（22日）致函林鄭月娥，就計劃有關兩大超市回饋方案，反映批發業界的關注和建議。邵家輝表示，倘計劃接納兩大超市採用「減價方案」，業界擔心相關的減價成本會由供應商分擔，進一步加重後者的負擔。 邵家輝建議，當局應考慮以「現金券方案」代替「減價方案」，要求兩大超市向弱勢社群如綜援戶、社福機構受助人等派發現金券作為回饋。

政府早前公布第二輪「保就業」計劃，其中要求兩大超市百佳和惠康若要申請資助，需要為顧客提供各方面的減價等優惠。（資料圖片）

邵家輝在信中指出，自有關減價方案安排公布後，不少批發業界人士向他表達非常憂慮，業界表示根據過往與一些超市合作的經驗，批發商和供應商往往被要求就供貨價提供折扣，在超市擬推出特別優惠或減價時，要求他們提供的折扣幅度就更大。

憂批發業難與兩大超市商議折扣要求

倘保就業計劃要求兩大超市採用「減價方案」，邵家輝指業界擔心相關的減價成本，最終會由供應商分擔，進一步加重負擔，特別在現時飲食、零售等行業受疫情打擊下，已連帶重創在供應鏈上游的批發業，在生意艱難下，批發業界恐難有話語權與兩大超市商議折扣要求。

對於勞工及福利局局長羅致光表示，希望兩大超市減價能起帶頭作用，影響其他同業跟隨，邵家輝指，有關說法更令批發商和供應商擔心，憂慮有關措施衍生出的實際影響範圍廣泛，以致日後其他超市和零售店跟隨減價的成本，也要由他們分擔。

「現金券方案」更便利當局及公眾監察

邵家輝建議當局考慮以「現金券方案」代替「減價方案」，要求兩大超市向弱勢社群如綜援戶、社福機構受助人等派發現金券作為回饋。他認為，「現金券方案」不但可直接幫助到社會上較有需要人士，而且帳目簡單清晰，便利當局及公眾監察，相信更為市民接受。