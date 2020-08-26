新冠肺炎・8.26｜新增確診反彈至24宗創三日新高　一名歲患者不治

本港第三波疫情未完，截至今日凌晨，單日新增24宗確診，全屬本地個案，其中10宗源頭不明，累計感染人數增至4,735宗。另外有十多宗初步確診。 周五（28日）起有限度放寬部分防疫措施，包括准食肆晚市設堂食至9時，市民於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名。

確診餐廳｜沙田雲桂香等4店上榜 累計5患者曾光顧屯門良景金大班

【01:20】本港新冠肺炎疫情未息，衞生署周三（26日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增約4間餐廳曾有確診者到訪。除了酒樓員工任職的旺角始創中心海港酒家外，沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」、 屯門良景廣場的「佳記餐廳」及九龍城定安大廈的「萬豪漁港」亦「上榜」。

其中一名新增確診者曾到訪的屯門良景廣場「金大班」，累計近期已有5名確診者到訪，5人全報稱住在屯門，當中4人無流行病學關連紀錄，即未找到感染源頭。

全民檢測｜聶德權視察 伊館檢測中心率先曝光 設十多個採樣區

8月27日【01:00】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，9月1日展開，政府至今對全港超過100個社區檢測中心地址一直保持神秘。

不過，負責統籌全民檢測的公務員事務局局長聶德權，昨晚（26日）就在facebook上載短片，伊利沙伯體育館內的檢測中心率先曝光。體育館內設有隔板組成十多個採樣區，樣本會由電子追蹤收集箱送往實驗室，聶透露至今有逾5,000名醫療人員報名參與，計劃詳情日內公布。

確診大廈｜瑪嘉烈醫院兩確診員工曾住3酒店 愛民邨14日有4宗個案

【23:47】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（26日）公布新增24宗新冠肺炎確診個案，全部屬本地感染；當局並於晚上更新確診者住所資料。

資料顯示，瑪嘉烈醫院兩名確診員工曾住過酒店，包括擔任非緊急救護車運作助理的46歲女子（# 4722）曾住過在悦品酒店．荃灣，她亦報稱住在葵涌邨曉葵樓，該屋邨早前有一宗確診個案，但並非與#4722同一棟大廈。另外一名擔任急病室運作助理的60歲員工（# 4723）則曾住過荃灣如心海景酒店暨會議中心及旺角維景酒店。

另外，天水圍栢慧豪廷繼周二（25日）有確診個案後，再次上榜，惟新增的個案為源頭不明，與周二個案無關。而何文田愛民邨在14日內，則累計有四宗確診個案。

晚市堂食恢復｜煌府續停晚市 叙福樓觀望 業界：二人一枱成本高

【22:18】全港食肆本周五（28日）起可有限度在晚上9時前設堂食。《香港01》向多間酒樓集團查詢周五晚會否營業。受「慶回歸」感染群組影響的稻香集團表示，旗下酒家在本周五會營業至晚上9時，但「爆疫」的雅蘭中心4樓分店會暫停營業；而龍皇集團酒樓7間分店亦會開放晚市。

煌府婚宴專門店則表示，短期內難以經營晚市；叙福樓集團就表示，因經營酒樓的成本很高，旗下的酒樓或仍繼續暫停晚市營業。業界人士指出，受二人一枱限制，中式餐館營運成本較高，須再作研究。

全民檢測｜瑞典指華大基因試劑致假陽性 港府：結果不一致非罕

【22:03】有份負責本港全民檢測的中國華大基因（BGI Genomics），被瑞典公共衛生局發現其生產的新型冠狀病毒篩檢試劑有瑕疵，造成約3,700人出現假陽性結果。港府晚上回應指，據華大旗下香港華昇診斷中心提供的資料，華大基因的檢測技術已通過中國、日本、荷蘭及馬來西亞等地的外部質量評估，現階段未有證據顯示其為政府提供的檢測服務質素未達標準。

政府強調，確認過程中公共衞生化驗服務處與私營化驗所，檢測出不一致結果並不罕見，過往偶有發生，如有需要，衞生署會再就相關個案採集樣本進行進一步測試，而現行機制下，政府在覆檢確定陽性後，才會界定個案為確診。

新冠肺炎｜政府周五放寬堂食安排 酒樓經理：開又死，唔開又死

【21:16】政府早前宣佈於本周五（28日）放寬社交距離措施，延長餐飲業務處所堂食安排至晚上9時正。有酒樓經理表示，放寬晚市禁堂食令，對生意額或多或少有幫助，惟「睇淡」恢復的生意未能回復至疫情前水平。他直言，「酒樓開又死，唔開又死」，由樓面到廚房人手數以百計，但生意額卻只得數千元，就連薪金支出都未能彌補。他又認為，政府社交距離措施規限二人同枱用餐，更會減低市民外出意欲。

+ 6 + 5 + 4

新冠肺炎｜跑步市民偷步除口罩：要間中唞下氣，唔係真係侷死

【21:13】政府宣布周五（28日）起，容許市民戶外運動不戴口罩。今日在不少市民運動熱點中山紀念公園所見，發現近一半市民運動期間已除下口罩，亦有小朋友進入仍關閉的遊樂場地玩耍。有除下口罩運動的市民表示，戴口罩運動「唞唔到氣好辛苦，要間中唞下氣，唔係真係侷死」，並認為周五起可除下口罩做運動是更好安排，而公園環境較空曠，不擔心有傳播風險。

新冠肺炎｜戲院周五重開 各院線陸續網上售票

【20:46】本港新冠肺炎稍有放緩跡象，政府昨日（25日）宣佈於本周五（28日）起放寬社交距離措施，電影院可有限度重開，各院線在社交網站宣佈將於周五重開電影院，並且在院線發售當日及之後的場次。

全民檢測｜港府今視察中山紀念公園臨時氣膜實驗室 稱已準備就緒

【19:12】全民檢測將於9月1日展開，政府今日公布，設於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室經過約兩周的籌備，現已準備就緒，足以應付大規模檢測。檢測工作組組長、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青與內地核酸檢測支援隊隊長余德文，聯同工作組組員和支援隊隊員，今日到中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室視察，了解準備情況和檢測程序的細節。陳松青呼籲市民，積極參與普及社區檢測計劃。

新冠肺炎｜屯門醫院81歲老翁離世 累計79人染疫亡

【19:08】屯門醫院發言人今日（8月26日）公布，一名確診新型冠狀病毒肺炎的81歲男病人（個案編號：2988）於今日離世。連同上述個案，至今共有79名確診病人於公立醫院離世。

病人有長期病患，住屯門青磚圍路188 號，於7月30日因發燒及咳嗽入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午六時零六分離世。

新冠肺炎｜帝都酒店男士之夜4人住宿計劃熱議 張竹君：2人聚較好

【17:40】本港第三波疫情未完，單日新增24宗確診，累計個案增至4,736宗。政府周五（28日）起准食肆晚市設堂食至9時。沙田帝都酒店近日推出四人入住「男士之夜」住宿推廣計劃，住客可獲「送贈」美酒及片皮鴨，問到會否違背限聚令原意時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示， 由於 2人限聚令仍生效，認為盡量不要多於2人相聚較理想。

新冠肺炎｜24宗新確診 始創中心海港樓面工、匡智院友6人染疫

【16:30】截至今日凌晨零時，過去24小時新增24宗確診個案，全部都是本地個案，其中10宗源頭不明。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，14宗有關連個案，6宗匡智院友；6宗家庭群組或朋友聚會。源頭不明個案中，包括兩名瑪嘉烈醫院員工，昨日初步確診的嬰兒，一名家庭私家車司機，旺角始創海港酒家樓面員工，裝修工人、退休人士、保安、海關等，「各行各業都有，未有好大高危因素。」

華大基因的試劑，在瑞典有3700個假陽性個案，張竹君指不清楚相關情況。

兒童醫院一對母子發現有抗體，無病徵，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，這證明無「走漏眼」。瑪嘉烈醫院急症室確診員工（#4723），曾推過確診病人由急症室至病房，工作有穿合適保護裝備，接觸時間短，只是推上病房，仍調查中，要做接觸追蹤。

▼8.28重新開放場所▼

+ 12 + 11 + 10

港大發現廣譜抗病毒肽可抑制新冠肺炎等6種病毒 有助研製新藥物

【16:15】全球新冠肺炎疫情未止，香港大學醫學院微生物學系研究團隊發現，廣譜抗病毒制劑P9R可對抗至少6種呼吸道病毒，其中包括新冠肺炎病毒和流感病毒。團隊認為，該藥物經進一步研究，將來有機會用於對抗新興病毒。

研究成果已在昨日（25日）於國際科學雜誌《自然通訊》發表。

全民檢測｜救生員報名積極 拯溺工會：保守估計有300人已報名

【14:45】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 政府早前發文件，招募公務員負責採樣中心的行政工作，其中最高時薪達900元。

香港拯溺員工會主席鄧子安表示，政府救生員可以報名登記主任和工人職位，時薪分別為360元及200元。早前公務員事務局發信招募時，救生員都報名積極，他自己認識的救生員「10個有9個都報名參加」，他說保守估計政府救生員起碼有300人已經報名，惟暫時尚未收到取錄消息。他認為，現時康文署的水上活動場地全部關閉，救生員參與計劃相對容易，「我哋都係救人的部隊，希望喺抗疫呢件事上幫到手。」

+ 2

全民檢測｜華大基因供瑞典試劑現3700假陽性 當地衛生部通報世衛

【11:59】本港全民檢測其中一間供應商華大基因，早前供應到瑞典的病毒試劑有「缺陷」使當地至少3,700人出現假陽性，當地公共衛生部門要求供應商必須對試劑進行調整，並就事件通報瑞典醫療產品管理局、歐盟以及世界衛生組織（WHO）等。該款病毒試劑已經去到全球180個國家或地區使用。

華大基因透過華昇診斷中心作回應，指其生產的病毒試劑是全球靈敏度最高的試劑之一，因此對於某些無病徵的感染者，從臨床表現判斷為「正常健康人」，但高敏試劑的核酸檢測結果判定為陽性；他們認為，高靈敏度試劑帶來的高陽性檢出率，針對普通人群為主的疫情防控是必要的。

【11:51】消息指，本港今日增逾20宗確診個案。

圖為涉事的華大基因病毒試劑，已經供應至全球180個國家或地區使用。（華大基因圖片）

新冠肺炎｜健身中心、派對房間未獲放寬重開 業界斥不合邏輯

【10:47】政府最快星期五放寬部份防疫措施，惟健身房、派對場地等未被納入其中。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今日（26日）在港台節目《千禧年代》中表示不少中小型健身中心、拳館已經無奈結業，感到失望無奈和憤怒。香港派對場地協會會長林漢然在同一個節目中也表示政府做法不公平，「開啲唔開啲。」

昨日總覽：新冠肺炎・8.25｜單日確診人數反彈一倍 全民檢測網頁搶先公開

全民檢測｜消息：皇仁書院等逾20間官校 禮堂將作採樣中心

新冠肺炎｜周五起行山毋須戴口罩 張竹君唱反調：一大班人仍要戴

新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗 母子檢出有抗體屬隱形病人

新冠肺炎｜無病徵母子驗出有抗體 張竹君盼全民檢測找出隱形患者

全民檢測｜馬仲儀反駁抹黑指控 聶德權逐點回應質疑

【10:23】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，惟不少醫生專家意見不一。特首林鄭月娥早前指，所謂醫生和專家有政治計算目的，抹黑中央，破壞香港和中央的關係。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（26日）在港台節目表示，不知道特首所指何人，也看不到有抹黑。她說自己只是討論計劃會否帶來反效果，中央給予香港資源是好事，要適當運用，而資源有限不想造成浪費。

公務員事務局局長聶德權在同一個節目表示，全民檢測是抗疫的重要一環，不是全部，且經歷第三波疫情社會已經付出很多成本，全民檢測若能讓市民早日過上正常生活，減低社會成本。

全民檢測｜晚市堂食延至9時 業界指僅能吊命 中式酒樓未必重開

【09:45】本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局局長陳肇始昨日（25日）表示，周五起有限度放寬食肆堂食至晚上9時。稻苗學會主席徐汶緯今日在港台節目《千禧年代》中表示，對於可以重做晚市生意感到開心，相信可以令食肆生意回復至正常水平的五至六成左右。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，措施是「吊命吊長啲」，但若仍維持二人限聚令，中式酒樓未必重開。

新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍拉鋸 難放寬限聚令、處所令所有措施

【09:40】政府最快星期五放寬部份防疫措施，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（26日）在港台和商台節目中表示，本地疫情仍處於拉鋸戰，第三波疫情每日仍有多宗源頭不明個案，需要較長的時間才能回落至單位數或零。他表示，日後難一下子放寬所有措施，相信餐廳入座率、處所滿客率都要設限，未有有效疫苗，仍要防止有第四五波爆發。

全民檢測｜特設網頁曝光 8.29起可網上預約 須輸入三項個人資料

【01:00】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，特設網頁率先在周二（25日）晚上出爐，預告本周六（29日）起接受市民預約登記。只是年滿6歲、沒病徵的市民可以姓名、身份證號碼及手機號碼預約，再在時段內到指定社區檢測中心採集樣本，陰性檢測者大約3天會接到短訊通知，陽性者將收到衞生署電話通知。不少市民都關注所住地區有否18區檢測中心，網頁中只表示稍後公布。

至於私隱方面，政府在網頁中表明，整個檢測程序在香港進行，不論是檢測樣本或結果等所有個人資料不會傳至境外，除了陽性者資料會轉交衞生署及醫管局跟進，以安排送院接受治療；其餘陰性檢測者大約3天會接到短訊通知後，其個人資料會在計劃完成後1個月內刪除。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

+ 8 + 7 + 6

確診餐廳｜患者行蹤全覽 灣仔敏華冰廳 太子日昇車仔麵上榜

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（25日）更新近14日內確診個案行程。據資料顯示，再有7間餐廳上榜。當中包括太子勝興樓「日昇車仔麵」、炮台山威德閣「魚事者」、九龍城「金苑粉麵」及「海南廚房」。

而連鎖餐廳方面，銅鑼灣寶漢大廈的「麥當勞」及太興集團在灣仔的「敏華冰廳」亦上榜。另有一名住在葵涌的女確診者，曾跨區到天水圍天澤商場吃「譚仔雲南米線」。

確診大廈｜住所全覽 天逸邨逸池樓6中招 晉海II美孚新邨又上榜

【00:00】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心晚上更新確診者住所資料。資料顯示，天水圍天逸邨逸池樓再多二名確診者，為一名是12歲女童及一名50歲婦人，據悉二人為日前確診的商經局文書助家人，報住同一大廈。另外，紅磡花園亦同樣新增兩人染疫。

至於將軍澳日出康城、美孚新邨亦再有確診者，當中報稱住在日出康城的男患者，居於晉海II 。

▼口罩令下市民在戶外休憩及運動設施情況▼

+ 2

▼高危群組檢測▼

+ 2