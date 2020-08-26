陳彥霖死因｜陳母主動澄清　未有拒絕讓彥霖覆診

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭研訊今（26日）續。陳母何姵誼甫開庭就澄清，精神科醫生鍾加詠去年8月向她指彥霖拒絕覆診，她「相信醫生係專業」，故此無再跟進，而非如鍾昨所述，指她不讓彥霖覆診。死因裁判官高偉雄則指會由陪審團判斷何者版本為真確。而另一名曾為彥霖會診的精神科醫生則形容她說話有條理，無述及要自殘或作暴力行為，亦表示沒有幻覺或幻聽。

屯門醫院精神科醫生鍾加詠昨日供稱，彥霖表示寧願被判入懲所教，亦不願再回女童院，鍾建議將彥霖轉介到醫務社工跟進，並向急症室建議向彥霖處方鎮靜劑，惟不確認急症室有否接納建議。鍾又稱曾與彥霖陳母通電，指陳母向她表示不會帶女兒覆診。陳母今早開庭時向死因研訊官作出澄清，與鍾通電時，是鍾向她稱彥霖拒絕覆診，她相信醫生的專業，故沒有跟進，並非她拒絕讓彥霖覆診。

另一醫生指彥霖無幻覺幻聽

彥霖去年3月9日入住女童院期間因用膠袋勒頸，隨即被送往急症室。駐診青山醫院的精神科醫生歐陽穎賢今指，於同月13日在屯門醫院急症室的病房與彥霖作臨床會診。據觀察，彥霖留院的數天安定冷靜（settled and calm）。歐陽醫生與彥霖會面時，亦認為她自我打理良好，表現輕鬆，且全程非常合作、平靜。她形容彥霖說話有條理，無述及要自殘或作暴力行為，亦表示沒有幻覺或幻聽。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)