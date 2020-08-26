西醫治療百日咳男嬰涉專業失當　因家人染疫須隔離缺席醫委會聆訊

醫務委員會今日（26日）召開聆訊，普通科醫生梁偉基涉嫌於2016年3月為一名21天大的初生男嬰處方含有「右美沙芬」（dextromethorphan）、用於醫治咳嗽的藥物。其後男嬰情況未有好轉，家人將其轉送到威爾斯親王醫院急症室，被診斷為未有妥善治理（treated unproperly）。 醫委會裁定他一項專業失當，即未有適當提醒家長初生嬰兒疾病急速惡化的可能性。由於考慮到他已獲得教訓，並已停止接收4歲以下病人，故向他發出警告信，並會刊憲。

事發於2016年3月10日，當時為21個月大的初生嬰兒高卓希（譯名），因有鼻水及持續咳嗽，被父母帶往梁偉基於大圍的診所求診。當時獲處方兩樽咳藥水，當中含有「右美沙芬」。惟男嬰於4天後情況未有好轉，咳嗽持續外，亦出現食慾不振等情況，男嬰父母帶其前往另一兒科醫生，被告知有關咳水不應處方給患病的男嬰。父母並於翌日轉送他到威爾斯親王醫院急症室診治，他被診斷為「百日咳」（whooping cough due to borderline pertusis），並在26日出院。男嬰父親其後向醫委會投訴。

梁偉基被控共5項專業失當，當中控方只就2項控罪提證，包括第二項、即未有向家長妥善說明初生嬰兒疾病急速惡化的可能性，及第三項、即不恰當地向初生嬰兒處方「右美沙芬」。

梁偉基醫生涉於2016年為一名21天大的初生男嬰處方含有「右美沙芬」（dextromethorphan）、用於醫治咳嗽的藥物，圖中非當時人。（資料圖片）

於首日聆訊中，控方指衞生署文件曾提及咳嗽藥物不適合處方給6歲以下的兒童，而男嬰的父親亦提及梁偉基無提醒他要多加留意男嬰的病徵，事實上於診症紀錄文件亦無相關的記錄。控方傳召專家證人兒科醫生林樹仁，他稱現時無就向6歲以下兒童使用「右美沙芬」有正式的警告，醫生應於評估風險後自行決定。而處方「右美沙芬」屬「標示外使用」藥物（off label use），而有私家醫生會用於治療咳嗽。不過，由於涉事病人無發燒，只有輕微咳嗽，以他個人而言不會處方「右美沙芬」。

專家證人、兒科醫生林樹仁。（張嘉敏攝）

被控醫生梁偉基因有家人確診新冠肺炎，正受檢疫隔離未有到場，其代表律師稱梁承認於處方藥物時犯錯，未有看過衞生署相關文件，並承認第二及第三項控罪。代表律師又代他道歉，指他已於2018年2月停止向7歲以下病人處方治療傷風及咳嗽藥，並於2019年停止接收4歲下的病人，並會將其轉介至兒科專科醫生。代表律師又引述梁偉基，指他已行醫27年，診症病人年齡介乎幾日大的嬰兒至近100歲的長者，甚至有病人長大後帶自己的子女前往求醫。

醫委會裁定他一項專業失當，即未有適當提醒家長初生嬰兒疾病急速惡化的可能性。不過由於專家證人所言，處方「右美沙芬」為慣性做法，因此裁定第三項控罪不成立，不過研訊小組強調不是支持「標外使用」藥物。醫委會考慮到涉事醫生已獲取教訓，並已停止接收4歲以下病人，故向他發出警告信。