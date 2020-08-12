西醫李溥蓁開錯藥致病人過敏　醫委會判除牌一個月緩刑

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香港醫務委員會今早（12日）召開紀律聆訊，西醫李溥蓁涉及不當處方藥物，導致病人出現過敏反應。醫委會裁定他專業失當，判停牌一個月緩刑一年。辯方律師求情指，李醫生對病人因其失誤而受苦深感抱歉，日後會增加預防措施避免犯錯。

醫委會裁定李溥蓁醫生專業失當，判處除牌一個月緩刑一年。（楊嘉朗攝）

李溥蓁醫生（中間）及其辯方律師。（楊嘉朗攝）

女病人2015年12月到李溥蓁醫生的診所求診，女病人丈夫稱其妻對「青霉素」（另有譯作盤尼西林）有藥物敏感，惟李溥蓁明知或理應知道其病史的情況下，錯誤處方含有「青霉素」的抗生素「Augmentin」，女病人及後出現過敏的症狀，身體出現紅疹，最後到屯門醫院求醫。病人的丈夫就事件去信醫委會投訴。

控方指，李溥蓁醫生作為已註冊醫生，沒有對病人盡專業責任，形容行為是專業失當。辯方律師求情指，李醫生對病人因其失誤而受苦深感抱歉，已經過反省並有準備為失誤負責。續指被告有超過20年的執業經驗， 希望繼續服務社區，日後會增加預防措施避免錯誤。

醫委會主席劉允怡判決稱，認為被控醫生經過事件後重犯機會不大，考慮到他有反省，最後判處李溥蓁從普通科醫生名冊除名一個月，緩刑一年。

醫務委員會今早（12日）召開聆訊。（楊嘉朗攝）

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