港大發現廣譜抗病毒肽可抑制新冠肺炎等6種病毒　有助研製新藥物

全球新冠肺炎疫情未止，香港大學醫學院微生物學系研究團隊發現，廣譜抗病毒制劑P9R可對抗至少6種呼吸道病毒，其中包括新冠肺炎病毒和流感病毒。團隊認為，該藥物經進一步研究，將來有機會用於對抗新興病毒。 研究成果已在昨日（25日）於國際科學雜誌《自然通訊》發表。

港大醫學院微生物學系研究團隊發現，廣譜抗病毒制劑P9R可對抗至少6種呼吸道病毒，其中包括冠狀病毒和流感病毒，經進一步研究後將來有機會可用於對抗新興病毒。（資料圖片）

由港大微生物學系講座教授袁國勇、微生物學系臨床副教授杜啟泓及微生物學系研究助理教授趙旵軍等率領的研究團隊發現，防禦素樣肽P9R對酸性依賴型病毒表現出有效的抗病毒活性，可抑制2009年大流行的甲型H1N1病毒、禽流感甲型H7N9病毒、冠狀病毒（沙士、中東呼吸綜合症病毒和新冠肺炎病毒）以及鼻病毒。另外，P9R亦可有效保護小鼠免於受流感病毒感染。

團隊用低劑量的抗病毒肽作病毒培養後，沒有發現耐藥突變體。該研究證實，P9R直接結合病毒並抑制宿主細胞的內體酸化，即藥物可廣泛抑制酸性依賴型病毒。

研究團隊表示，研製一種治療新興傳染病，譬如新冠肺炎的特定抗病毒藥物，一般需要至少5至10年的時間。許多現有的藥物通常僅具有中等活性，研製廣譜抗病毒藥物可提供廣譜解決方案和可以快速抑制大流行，是疫情控制的轉捩點。

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