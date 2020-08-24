新冠肺炎｜港大團隊證33歲男再感染成全球首例　病毒或持續存在

本港第564宗新型冠狀病毒肺炎患者、33歲從事資訊科技工作的男子，於4月中康復出院，相隔4個半月歐遊後返港，再驗出對新冠病毒呈陽性。 香港大學微生物學系團隊經一系列的臨床、血清及基因等測試發現，患者最近的樣本病毒基因與三月時的樣本基因有存在差異，兩者屬不同的基因組，團隊確定個案是全球首宗二次感染新型肺炎個案。 團隊認為，個案反映新型肺炎患者康復後數個月，仍可再度受感染，故新冠病毒可能像其他引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，持續在全球人群中存在。即使康復患者亦應考慮接種疫苗，並繼續戴口罩及保持社交距離。研究結果已於今日（24日）獲期刊《臨床傳染病》接受和將會在線發表。

港大微生物學系講座教授袁國勇（資料圖片／歐嘉樂攝）

第564號個案、33歲男患者在香港居住，他於3月底確診新型肺炎，4月中康復出院。他於8月6至15日經英國倫敦前往西班牙旅遊，返港後被驗出再對新型冠狀病毒肺炎呈陽性，被送入亞博的社區治療設施。

患者兩次感染的病毒株有明顯差異

香港大學微生物學系講座教授袁國勇、微生物學系臨床副教授杜啟泓、內科學系臨床教授孔繁毅領導的團隊，為該患者進行一系列的流行病學、臨床、血清及基因組等研究，對比病人於３月時首次感染及最近感染的樣本，結果發現兩次感染的病毒株基因排序有明顯不同，屬不同的基因分支。兩者間有24個不同的核苷酸，而首次感染的病毒中，其ORF8蛋白缺少了58個氨基酸。

團隊再將患者基因排序與GISAID（全球基因資料庫）的數據比較，發現患者第一次感染的樣本與全球於3、4月時的病毒株相近，而最新的基因排序則與7、8月時收集的病毒株相似。

新冠病毒或如其他人類冠狀病毒持續存在

團隊確認，該宗病例為全球首宗二次感染新型肺炎的個案，而病例亦顯示，即使患者康復後會有免疫力，但免疫力可能只維持一段短時間，但復原後數個月亦有可能再受感染，而新冠病毒，仍可能像其他引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，持續在全球人群中存在。

團隊認為，曾受感染的康復者應考慮接種疫苗，亦應遵守流行病學控制措施，例如戴口罩和保持社交距離。