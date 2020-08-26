廉署起訴七旬商人　涉串謀報細物業成交價50萬元　欺詐少付印花稅

廉政公署昨日（25日）落案起訴一名物業買家，控告他涉嫌與一名業主及一名地產代理串謀將物業成交價少報50萬元，欺詐稅務局向他徵收較低金額的印花稅，少付4.5萬元稅款。被告將於明日（27日）在屯門裁判法院答辯。

廉政公署昨日（25日）落案起訴一名物業買家，控告他涉嫌與一名業主及一名地產代理串謀將物業成交價少報50萬元，欺詐稅務局向他徵收較低金額的印花稅。（資料圖片）

被告陳仲豪（75歲），報稱商人，被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

涉嫌與業主及物業代理串謀欺詐稅務局

被告於2016年9月視察一個位於元朗的物業，以約280萬元放售。被告有意購入該物業，並吩咐負責安排該次視察的物業代理與業主議價。

控罪指被告涉嫌於2016年9月3日至11月30日期間，與上述業主及物業代理一同串謀欺詐稅務局，不誠實地向該局訛稱上述物業的售價為200萬元，但實際售價卻是250萬元，從而誘使稅務局徵收較低的從價印花稅。

如稅務局接納物業售價為200萬元，物業買家會因此而少付4.5萬元的從價印花稅。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。稅務局在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。