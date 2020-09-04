新冠肺炎｜珍珠奶茶店生意減半　店主嘆限聚下失小區溫馨氣氛

港府因新冠肺炎疫情持續，施實限聚令、口罩令和禁晚市堂食等措施，疫情的陰霾下，飲食業首當其衝，大小食肆面臨巨大挑戰。旺角「食街」登士打街在疫情期間人流疏落，原本專營外賣的小食店和飲品店均遭殃。 經營台式茶飲店一年多的江小姐憶述，旺角區過去一年發生很多事，但儘管社會事件令示威不斷，亦不及今次疫情的影響大，形容「入肉咁痛」。除了生意，江小姐亦惋惜在限聚令下，客人不能進店小歇聊天，少了一個聚腳點。七月已延期交租的她，覺得事已至此，再多措施都無濟於事，直言前景並不樂觀。

疫情轉趨穩定，政府在8月28日起逐步放寬晚市堂食的時間，江小姐開設台式茶飲店生意亦見好轉，笑言員工在放寬後的周末做個不停，按手機的時間都沒有。不過在早些日子，店舖生意都受過一輪衝擊。

對比以往人山人海，旺角「食街」登打士街近日人流確實較疏落。（岑卓熹攝）

「成個旺角靜到......天朗氣清都冇人。」江小姐如是說。自二月底爆發疫症，作為店東的江小姐多親自顧店，眼見生意一天比一天差，尤其到七月中第三波疫情爆發，生意比正常時期下跌逾半，以往平日賣出120至150杯飲品，周未甚至可以賣出200多杯，直到八月中，下跌至100杯以下。又因晚市禁堂食及戲院關閉等，入夜街道冷清，江小姐稱很多日子晚上7時後已沒有客人，可以準備收拾店舖。

飲珍奶是錦上添花 港人疫下無心情買開心

市民留家避疫，人流減少無可避免，加上不少打工仔背負無薪假或裁員的壓力，江小姐認為港人消費心情「直線下滑」也不難理解：「我哋賣珍珠奶茶、芝士奶蓋，最重要係賣開心......依家邊個香港人開心？都係趕住買個飯，食飽先。」

店主江小姐表示，理解港人不想消費的心情。（岑卓熹攝）

限聚令下失小店溫馨氣氛

限聚令對這間茶飲店有多重影響，全因店舖本來設有數個座位，有客人三不五時在店內小敍，每逢周五更有小型表演，吸引街客，但自疫情開始，江小姐已直接封起店內本讓客人聚集的範圍，以防聚眾，不過熟客失去聚腳點，她亦感到惋惜：「係好小社區、好溫馨嘅氣氛......大家都會欣賞歌聲，係好大聲但係好開心......好耐冇見過啦。」

外賣平台無助生意 初嘗親自跑腿

外賣平台在疫情中跑出，江小姐的店亦曾在這類平台上架，但未幾就放棄，因擔心店舖的王牌奶類飲品因外送時間或有延誤，而令質素變差。其次，平台收佣二至三成，江小姐認為對於出售利潤低微的台式飲品小店而言，收費相當高昂。於是她開始自行送外賣，打算主力外送大單，挽回部分流失的生意，訪問當日她第一次跑腿，花十來二十分鐘送十多杯飲品到附近不遠處，她認為符合人力成本效益。

街客減少，江小姐決定親自跑腿送外賣。（岑卓熹攝）

業主勸考慮離場 若現金不足以周轉將結業

政府一直呼籲業主減租救市，江小姐直斥應該直接補貼小商戶租金，因為業主收租本是合理，不認同「賺到錢嘅人救濟賺唔到錢嘅人」，又指責政府當日沒有封關，導致疫情一再來襲，引發現時一連串問題。她認為事已至此，再多的措施都無濟於事，前景並不樂觀。

幸而舖位的業主和善，數個月前已施予援手，及至七月暫停減租，但江小姐依然非常感激：「我哋最近有困難，冇準時交租，佢都冇催我哋，我覺得佢已經對我哋好好。」業主早前亦勸說江小姐，若暑假未能挽回劣勢，或許應考慮結業。要到哪個地步才會閉業？江小姐思索過後說：「交唔到租、出唔到糧、交唔到貨錢，就唯有執咗佢。」

8月下旬，疫情轉趨穩定，政府宣布8月28日起放寬晚市堂食至9時，其後決定9月4日起延至10時，但維持二人限聚令和口罩令等措施。江小姐的店舖重新開放座位，她坦言生意有好轉，之後放寬多一小時，有望幫助這類茶飲店及甜品店挽回生意。