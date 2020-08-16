新冠肺炎｜彌敦道報販疫境搵食難　賣紙半世紀　今靠APP掌握疫情

本來人多車多的彌敦道，疫情下行人寥寥可數，紮根油麻地眾坊街多年的報攤檔主鄧智明（明哥），多年來見證彌敦道改變。明哥笑稱「而家你直行，只要唔撞柱係唔會撞到人」，形容疫情下生意是前所未見地差。面對紙媒衰落的現實，明哥坦言要追上時代步伐，慢慢學習及適應網上平台。

「我做咗四十幾年報紙，最差係今年，往時做到十點，而家八點就收檔。」 報攤檔主 明哥

明哥的報攤位於油麻地大街，入行四十多年的他，見證著報業的興衰。（林頌華攝）

從小時候替人送報紙上樓開始，明哥便與報紙結下不解緣：分拆報紙、為代理商負責送報、在外父外母的報攤「睇檔」，直至11年前在油麻地擺檔，每天風雨不改賣報自今。明哥說做街檔最辛苦，打風下雨都要開檔，因為訂了的報紙都不可以退貨，不賣就是自己蝕。

數到最令明哥自豪的時刻，必定是報業黃金期，「最興旺係90年代時，一生人最威風時，同埋六四事件嗰陣，一日可以賣到7000幾份，總之有報紙就喺地鐵口賣，嗰時收錢收不切。」可惜的是，昔日紙媒風光不再，明哥坦言「以前資訊唔發達時，一定要靠報紙，而家唔係，所有做報紙嘅全部人都好少人買。」

「而家少了好多人買，因為資訊發達，個個網上有得睇，唔需要一定買實物。」 報攤檔主 明哥

明哥的報攤屹立於絡繹不絕的彌敦道一家酒樓旁，主要做早上茶客的生意，生意本應不差。但受到新冠疫情的衝擊，酒樓休業近兩星期，報攤生意額亦下跌六至七成，是他經營報檔四十多年以來最差的時候，原本每天可售賣100份報紙，現在不足40份，每月收入少於一萬元，反正沒有生意，倒不如提早至八時收檔。「舊年（反修例）冇好差，而家疫情個個都怕感染，唔敢出街」。就連明哥自己也害怕受感染，不時會用酒精清潔雙手，亦在檔口放數瓶水清潔。

疫情之下生意難做，加上近年便利店加入競爭，明哥認為出路是「希望政府可以放寬一下零食可以賣，零食係批發商拿回來，係正途嘅，希望多一個渠道增加收入。」目前法例規定除了報刊外，報攤可售賣的物品有12種，包括水、紙巾、香煙、打火機、利是封等，若售賣茶、小食等物品已屬違法。

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大勢所趨 報販用app睇新聞

媒體愈趨電子化，年輕一代近乎不看報紙，報檔的生意也愈來愈難做，就連明哥也用多了電話，與時並進留意疫情及時事最新資訊。有廠商為報檔推出電子交易平台，讓報販可以靈活下單，提供相關行情及產品資訊，協助他們數碼轉型。明哥亦指現時下單很方便，「好似煙草商咁落單，好容易處理，要幾多、要咩煙。」菲利普莫里斯的香港及澳門銷售部主管黎旭恆表示，疫情期間，電子交易平台可以保持與報販緊密聯繫，了解他們業務需要，平台的靈活下單更可幫助他們改善庫存控制及現金流。

明哥現時慢慢地學習用手機接收資訊，「做咩都係時代不斷進步，好多人用WHATSAPP平台，睇到咩事發生，可能五分鐘已經知咩事。」雖然明哥亦多了使用手機接收資訊，不過他相信紙媒亦有其支持者：「紙傳媒係唔會滅亡，最多係少，因為好多人喜歡拿起實物去睇，去任何地方看都可以。（電話）隨時沒有電，電話沒有電就唔可以睇。」

明哥亦指現時下單很方便，「要幾多、要咩煙。」（林頌華攝）

「紙傳媒係不會滅亡，最多係少咗，因為好多人鐘意拎起實物去睇。」 報攤檔主 明哥

大半生都投身於報檔行業，明哥對於紙媒情有獨鍾，現時沒有生意不時都會翻閱雜誌，看下有什麼好去處及美食，坦言若有天報檔要被取替，亦會感到很可惜，「當然不捨得，沒有了，一定很可惜」。