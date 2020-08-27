HKFP外籍編輯不獲入境處發工作簽證　質疑被《港區國安法》針對

本港英文媒體Hong Kong Free Press（HKFP，《香港自由新聞》）早前聘用一名愛爾蘭籍新聞工作者來港擔任編輯，HKFP指早於半年前已向香港入境處辦理工作簽證，惟延至本周二（25日）入境處在沒有任何原因下拒批簽證。 HKFP總編輯Tom Grundy表示，自《港區國安法》實施後，不少擬來港的新聞媒體工作者都有簽證延誤問題，形容情況史無前例，質疑HKFP是否被針對，亦令人關注本港新聞自由狀況。 《香港01》正向入境處查詢。

反修例風波爆發以來，有不少外國傳媒到港採訪。（資料圖片/梁鵬威攝）

HKFP要求入境處交代原因 擬採取法律行動

HKFP表示，愛爾蘭籍新任編輯Aaron Mc Nicholas本周二獲入境處通知拒絕批出工作簽證，HKFP指入境處並未交代原因，僅稱處方對海外專業人士來港就業實施務實開放政策。

HKFP總編輯Tom Grundy指出，現時中美角力下，愛爾蘭籍員工來港工作理應不受針對，質疑HKFP是否成為《港區國安法》下的目標，HKFP要求政府交代原因，正考慮提出上訴或採取法律行動。

傳媒組織指破壞香港國際地位

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）亞洲計劃協調人 Steven Butler 表示，港府一再拒絕向新聞工作者發出工作簽證，勢破壞香港作為國際城市及金融中心地位。

無國界記者東亞辦事處執行長Cédric Alviani指出，《基本法》保障香港享有新聞自由，港府應撤銷拒批簽證決定。Cédric Alviani又稱《港區國安法》落實後，香港的新聞自由有下降趨勢。

時任外國記者會（FCC）第一副主席馬凱，被入境處拒絕延長工作簽證申請。他曾主持過香港民族黨主席陳浩天的演講。（資料圖片）

《金融時報》馬凱曾被拒入境

本港過往都曾有新聞工作者被拒批簽證，當中備受關注是2018年，香港外國記者會（FCC）邀請前香港民族黨陳浩天演講，時任副主席、《金融時報》編輯馬凱其後工作簽證被撤銷，再入境時被拒。