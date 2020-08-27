【SOPA新聞獎】香港01「港人治港」評論　8.31太子站衝突相奪兩獎

亞洲出版業協會（SOPA）周三（26日）公布「2020年度卓越新聞獎」得獎名單，《香港01》連奪兩項優異獎。 當中由採訪主任黃雲娜撰寫的《【解讀四中】從中央治港的變與不變 反省「港人治港」》評論文章，奪得「卓越評論獎」優異獎。 去年8.31太子站衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧，由攝影記者余俊亮拍下的車上青年跪坐在地上求饒等相片，亦獲「卓越攝影獎」優異獎。

「要相信香港的中國人能治理好香港」、「必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」、「切不要以為香港的事情全由香港來管，中央一點都不管」、「不能籠統地擔心干預，有些干預是必要的」、「干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動」、「要說變，人們議論的總是北京方面政策會不會變，沒有想到其他方面會不會發生變。只要香港同胞團結起來，選擇好的政治人物來管理香港，就不怕變，就可以防止亂。即使發生亂，也不會大，也容易解決」——中共前最高領導人鄧小平於上世紀八十年代初提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針後，隨香港形勢發展，中央治港思想也歷經各種變與不變。

「卓越評論獎」中文組優異獎

【解讀四中】從中央治港的變與不變 反省「港人治港」

作者：黃雲娜

去年《逃犯條例》修訂爭議爆發後，中共第十九屆中央委員會第四次全體會議中後，迎來了中央治港政策的重大轉折。此評論文章透過自鄧小平提出「一國兩制」以來的方略，深入分析中央治港思想歷經的「變與不變」。

文章中指出，鄧小平「港人治港」的基本原則，就是必須由「愛國者治港」，故認為不難理解四中《決定》會高調提出要加強對公職人員的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，以增強他們的國家意識和愛國精神。並反問如果從政者都是「愛國者」，中央及香港之間的政治矛盾會否沒那麼棘手？

【解讀四中】從中央治港的變與不變 反省「港人治港」奪得「卓越評論獎」中文組優異獎。

文章中又探討「變不變的一國兩制」，引述鄧小平曾指本港「搞英美的議會制度，並以此來判斷是否民主，恐怕不適宜。」作者又認為，從習近平對「港人治港」和「高度自治」的強化論述和政策調整可見，他的治港方略其實與鄧小平三十多年前所構思的「一國兩制」有高度銜接之處。文章最後亦反思在四中《決定》並沒有為政改「落閘」的前提下，港人應如何爭取「想要的不變」。

評判認為，文章在每人都認為自己知道答案的主題上，表現非常大膽、耳目一新及令人信服。

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▼8.31太子站警民衝突▼

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「卓越攝影獎」中文組優異獎

《八三一太子站警民衝突》

攝影記者：余俊亮

2019年8月31日香港多區爆發示威衝突。當晚11時多，港鐵太子站有不同政見人士衝突，有速龍小隊警員衝入車廂噴發胡椒噴霧，有人倒坐在地上哭喊求饒，車廂內多人中警棍頭破血流。警方並無拘捕車廂上的市民，之後封鎖太子站。

在混亂的場面中，《香港01》攝影記者余俊亮拍下在車廂內，有人被胡椒噴霧射中，哭喊求饒並保護身旁女士的相片；亦拍攝到車廂人士僅以雨傘，抵擋警員警棍的一刻。在月台上，余俊亮亦記下速龍小隊制服市民；數十名市民跪在扶手電梯、雙手放頭上的相片。

評判認為，得獎相以第一身反映恐懼，形容是艱險而勇敢的攝影作品。