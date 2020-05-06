【人權新聞獎】香港01人口販賣跨國調查、8.31太子站衝突獲兩大獎

社會新聞
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由香港記者協會、香港外國記者會、國際特赦香港分會主辦的第24屆「人權新聞獎」，今日（6日）公布得獎結果。《香港01》勇奪兩項大獎。

其中《人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者》，獲得「調查專題（中文）」大獎。去年8.31太子站衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧，車山的人跪坐在地上求饒的相片，獲得「攝影（單幅）」大獎。此相片與另一張獅子山燈光人鏈相片，同樣入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」。

第24屆人權新聞獎《香港01》獲獎列表

調查報道（中文）大獎

人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者

攝影（單幅）大獎

8.31太子站：警方向車廂內的人施放胡椒噴霧
【人口販賣．大馬直擊】無辜運毒者　走訪「毒騾」抵港被捕的故事
【人口販賣．大馬直擊】假兼職、高利貸逼運毒　訪毒騾破碎家庭
【人口販賣．廣州直擊】被尼日利亞男友設局運毒　慶幸在香港脫罪
【人口販賣．採訪手記】探監50多次尋找受害者　小紙條筆錄故事

「調查專題（中文）」大獎

人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者
記者：鄭祉愉、慈美琳、勞顯亮　攝影記者：梁鵬威、葉家豪

《香港01》記者鄭祉愉耗時超過一年，走訪香港七間監獄，接觸逾50名涉嫌運毒的囚犯，識別出十多位符合聯合國「人口販賣受害者」定義的人。採訪團隊之後透過書信訪問，以及到馬來西亞訪問他們的家人，逐漸拼湊出香港人口販賣狀況的全貌；更訪問到一名來自廣州、在香港被控販毒但脫罪的受害者。

此跨國調查報道，獲得第24屆人權新聞獎「調查專題（中文）」大獎，獎項表揚利用所有採訪工具揭露重大人權問題，或找出新細節之調查文字專題。系列報道由深度組、偵查組、港聞組和攝影組合作完成，透過網上文字、影片和印刷版周報多媒體形式呈現。

報道發布時，記者特意將影片配以中英文字幕，令國際關注香港人口販賣的情況。報道刊出後，除了本地讀者關注外，在馬來西亞亦引起迴響，警惕當地人不要接受免費來港旅遊。人口販賣似乎與一般港人距離很遠，亦未必與日常生活有關。香港並無專門法例處理人口販賣受害者，一名獲判無罪的人口販賣受害者說，希望報道能讓香港人對人口販賣有所認識，令社會關注這群弱勢群體。

統籌報道的記者勞顯亮說，調查報道的難度除了訪問多位人口販賣受害者，亦要逐一核實當中細節，並探討香港法例和制度的漏洞，更要將複雜的議題用清晰簡潔的方法向讀者呈現，文字功底必不可少。他感謝同事的努力，以及編輯、美術和影片製作團隊的支援。

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重溫獲獎報道：

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱蔽的受害者

（一）馬來西亞直擊：無辜運毒者　走訪「毒騾」抵港被捕的故事
（二）馬來西亞直擊：假兼職、高利貸逼運毒　訪毒騾破碎家庭
（三）廣州直擊：被尼日利亞男友設局運毒　慶幸在香港脫罪
（四）馬來西亞直擊：唯一獲判無罪毒騾　仍活在黑社會陰霾中
（五）廟街神父穿梭多國阻毒騾來港　毒販新招買地址收包裹
（六）馬來西亞直擊：遇上尼日利亞毒販　肯尼亞女子面臨死刑
（七）南非女子被誘拐、強暴、轉賣　吞下67顆膠囊運毒來港
（八）香港評級與伊拉克相同　無專門法例　或被國際制裁
（九）現代版賣豬仔　來港打工被賣至一樓一鳳大廈
（十）採訪手記：探監50多次尋找受害者　小紙條筆錄故事
（十一）圖輯：18名毒騾　18個破碎家庭和他們背後的故事

2019年8月31日晚上，警方向港鐵太子站列車車廂內的人，施放胡椒噴霧。（余俊亮攝）

【8.31・圖輯】從水炮車、燃燒彈　到暴力列車多人受傷的日與夜
【8.31太子站衝突】重組十傷者去向　消防證另有三人油麻地站送院
【8.31太子站衝突】港鐵CCTV片段首曝光　速龍小隊揮棍追捕乘客

「攝影（單幅）」大獎

8.31太子站：警方向車廂內的人施放胡椒噴霧
攝影記者：余俊亮

2019年8月31日香港多區爆發示威衝突。當晚11時多，港鐵太子站有不同政見人士衝突，有速龍小隊警員衝入車廂噴發胡椒噴霧，有人倒坐在地上哭喊求饒，車廂內多人中警棍頭破血流。警方並無拘捕車廂上的市民，之後封鎖太子站。

《香港01》攝影記者余俊亮拍下在車廂內，有人被胡椒噴霧射中，哭喊求饒並保護身旁女士的相片。他憶述當時有防暴警衝去月台制服多人，他看到追打就跟隨拍攝，港鐵列車車廂再開，有身穿黑色背心的警員衝入去，車廂內多人中警棍受傷流血。

他在月台向車廂內拍攝，速龍警員在身旁射胡椒噴霧，之後右手邊的速龍拉走同袍，他說當時車門不斷開關，若警員困在車廂內，不知道哪一方有危險。當晚警方封鎖車站，站內的人被之後警方趕走所有在站內的記者，外界無法得知警方清場及拘捕情況。他說從未想過如此震撼的畫面，會在太子站發生。

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相片刊出後引起極大迴響，並透過美聯社發送到全球，各國不同的新聞機構均有使用。此相片獲得表揚在人權議題上展示卓越技術的「攝影（單幅）」組別大獎，以及入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」最後六強。

重溫報道：

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【8.31太子站衝突】重組十傷者去向　消防證另有三人油麻地站送院

2019年8月23日，組織者指約13.5萬香港市民模仿「波羅的海之路」組成人鏈。其中數百市民登上獅子山頂築成人鏈，並向山下揮動光源，要求政府回應有關《逃犯條例》之五大訴求。（李澤彤攝）

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【823香港之路】獅子山頂直擊燈光人鏈　參加者：催淚過中催淚彈
【823香港之路】燈光人鏈照亮全港　主辦方：13.5萬人參加

獅子山燈光人鏈、8.31太子站衝突
入圍「一人一票最佳新聞圖片」

另外，《香港01》攝影記者李澤彤的相片「獅子山燈光人鏈」，亦入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」最後六強。圖片攝於2019年8月23日，有人發起「香港之路」人鏈活動，模仿1989年8月23日「波羅的海之路」人鏈，組織稱有13.5萬港人參與。

當晚有數以百計香港市民，登上獅子山頂築成人鏈，並向山下揮動光源，要求政府回應有關《逃犯條例》修訂之五大訴求。該相片同樣透過美聯社向全球發放，多國傳媒均有使用。

重溫報道：

【823香港之路】獅子山頂直擊燈光人鏈　參加者：催淚過中催淚彈
【823香港之路】燈光人鏈照亮全港　主辦方：13.5萬人參加
【823香港之路・圖輯】萬人拖手組人鏈　各區市民心連心

近半得獎作品與香港示威有關

今年共54份中英文及學生組別獲獎作品，當中25份與去年香港反修例衝突有關。其中《華盛頓郵報》邀九國際專家分析65個案，指警方七成行為涉違規的報道，獲調查專題（英文）的大獎，當時港府指報道偏頗誤導。評審認為：「從人權角度而言，這可以說是香港示威活動中，最重要的新聞作品之一。」

其他獲獎作品，包括報道菲律賓監獄人滿為患，阿薩姆人被印度刪除國籍，新疆再教育營，以及中國維權律師江天勇妻子的專訪等。

評審指，過去一年，香港的示威運動、克什米爾突然封鎖以及各地政府對「假新聞」的鎮壓等事件舉世矚目，今屆人權新聞獎的獲獎作品，正正展現了亞洲人權新聞報導的堅韌性和創造力。

往年人權新聞獎會舉行頒獎禮，但因應新型冠狀病毒肺炎疫情，頒獎禮將延期舉行。所有獲獎攝影作品將於香港外國記者會公開展出。

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