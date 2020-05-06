【人權新聞獎】香港01人口販賣跨國調查、8.31太子站衝突獲兩大獎

由香港記者協會、香港外國記者會、國際特赦香港分會主辦的第24屆「人權新聞獎」，今日（6日）公布得獎結果。《香港01》勇奪兩項大獎。 其中《人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者》，獲得「調查專題（中文）」大獎。去年8.31太子站衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧，車山的人跪坐在地上求饒的相片，獲得「攝影（單幅）」大獎。此相片與另一張獅子山燈光人鏈相片，同樣入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」。

第24屆人權新聞獎《香港01》獲獎列表 調查報道（中文）大獎 人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者 攝影（單幅）大獎 8.31太子站：警方向車廂內的人施放胡椒噴霧

「調查專題（中文）」大獎

人口販賣跨國調查：毒騾——隱蔽的受害者

記者：鄭祉愉、慈美琳、勞顯亮 攝影記者：梁鵬威、葉家豪

《香港01》記者鄭祉愉耗時超過一年，走訪香港七間監獄，接觸逾50名涉嫌運毒的囚犯，識別出十多位符合聯合國「人口販賣受害者」定義的人。採訪團隊之後透過書信訪問，以及到馬來西亞訪問他們的家人，逐漸拼湊出香港人口販賣狀況的全貌；更訪問到一名來自廣州、在香港被控販毒但脫罪的受害者。

此跨國調查報道，獲得第24屆人權新聞獎「調查專題（中文）」大獎，獎項表揚利用所有採訪工具揭露重大人權問題，或找出新細節之調查文字專題。系列報道由深度組、偵查組、港聞組和攝影組合作完成，透過網上文字、影片和印刷版周報多媒體形式呈現。

報道發布時，記者特意將影片配以中英文字幕，令國際關注香港人口販賣的情況。報道刊出後，除了本地讀者關注外，在馬來西亞亦引起迴響，警惕當地人不要接受免費來港旅遊。人口販賣似乎與一般港人距離很遠，亦未必與日常生活有關。香港並無專門法例處理人口販賣受害者，一名獲判無罪的人口販賣受害者說，希望報道能讓香港人對人口販賣有所認識，令社會關注這群弱勢群體。

統籌報道的記者勞顯亮說，調查報道的難度除了訪問多位人口販賣受害者，亦要逐一核實當中細節，並探討香港法例和制度的漏洞，更要將複雜的議題用清晰簡潔的方法向讀者呈現，文字功底必不可少。他感謝同事的努力，以及編輯、美術和影片製作團隊的支援。

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重溫獲獎報道：

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱蔽的受害者

（一）馬來西亞直擊：無辜運毒者 走訪「毒騾」抵港被捕的故事

（二）馬來西亞直擊：假兼職、高利貸逼運毒 訪毒騾破碎家庭

（三）廣州直擊：被尼日利亞男友設局運毒 慶幸在香港脫罪

（四）馬來西亞直擊：唯一獲判無罪毒騾 仍活在黑社會陰霾中

（五）廟街神父穿梭多國阻毒騾來港 毒販新招買地址收包裹

（六）馬來西亞直擊：遇上尼日利亞毒販 肯尼亞女子面臨死刑

（七）南非女子被誘拐、強暴、轉賣 吞下67顆膠囊運毒來港

（八）香港評級與伊拉克相同 無專門法例 或被國際制裁

（九）現代版賣豬仔 來港打工被賣至一樓一鳳大廈

（十）採訪手記：探監50多次尋找受害者 小紙條筆錄故事

（十一）圖輯：18名毒騾 18個破碎家庭和他們背後的故事

2019年8月31日晚上，警方向港鐵太子站列車車廂內的人，施放胡椒噴霧。（余俊亮攝）

「攝影（單幅）」大獎

8.31太子站：警方向車廂內的人施放胡椒噴霧

攝影記者：余俊亮

2019年8月31日香港多區爆發示威衝突。當晚11時多，港鐵太子站有不同政見人士衝突，有速龍小隊警員衝入車廂噴發胡椒噴霧，有人倒坐在地上哭喊求饒，車廂內多人中警棍頭破血流。警方並無拘捕車廂上的市民，之後封鎖太子站。

《香港01》攝影記者余俊亮拍下在車廂內，有人被胡椒噴霧射中，哭喊求饒並保護身旁女士的相片。他憶述當時有防暴警衝去月台制服多人，他看到追打就跟隨拍攝，港鐵列車車廂再開，有身穿黑色背心的警員衝入去，車廂內多人中警棍受傷流血。

他在月台向車廂內拍攝，速龍警員在身旁射胡椒噴霧，之後右手邊的速龍拉走同袍，他說當時車門不斷開關，若警員困在車廂內，不知道哪一方有危險。當晚警方封鎖車站，站內的人被之後警方趕走所有在站內的記者，外界無法得知警方清場及拘捕情況。他說從未想過如此震撼的畫面，會在太子站發生。

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相片刊出後引起極大迴響，並透過美聯社發送到全球，各國不同的新聞機構均有使用。此相片獲得表揚在人權議題上展示卓越技術的「攝影（單幅）」組別大獎，以及入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」最後六強。

重溫報道：

【8.31・圖輯】從水炮車、燃燒彈 到暴力列車多人受傷的日與夜

【8.31太子站衝突】重組十傷者去向 消防證另有三人油麻地站送院

2019年8月23日，組織者指約13.5萬香港市民模仿「波羅的海之路」組成人鏈。其中數百市民登上獅子山頂築成人鏈，並向山下揮動光源，要求政府回應有關《逃犯條例》之五大訴求。（李澤彤攝）

獅子山燈光人鏈、8.31太子站衝突

入圍「一人一票最佳新聞圖片」

另外，《香港01》攝影記者李澤彤的相片「獅子山燈光人鏈」，亦入圍「一人一票最佳新聞圖片獎」最後六強。圖片攝於2019年8月23日，有人發起「香港之路」人鏈活動，模仿1989年8月23日「波羅的海之路」人鏈，組織稱有13.5萬港人參與。

當晚有數以百計香港市民，登上獅子山頂築成人鏈，並向山下揮動光源，要求政府回應有關《逃犯條例》修訂之五大訴求。該相片同樣透過美聯社向全球發放，多國傳媒均有使用。

重溫報道：

【823香港之路】獅子山頂直擊燈光人鏈 參加者：催淚過中催淚彈

【823香港之路】燈光人鏈照亮全港 主辦方：13.5萬人參加

【823香港之路・圖輯】萬人拖手組人鏈 各區市民心連心

近半得獎作品與香港示威有關

今年共54份中英文及學生組別獲獎作品，當中25份與去年香港反修例衝突有關。其中《華盛頓郵報》邀九國際專家分析65個案，指警方七成行為涉違規的報道，獲調查專題（英文）的大獎，當時港府指報道偏頗誤導。評審認為：「從人權角度而言，這可以說是香港示威活動中，最重要的新聞作品之一。」

其他獲獎作品，包括報道菲律賓監獄人滿為患，阿薩姆人被印度刪除國籍，新疆再教育營，以及中國維權律師江天勇妻子的專訪等。

評審指，過去一年，香港的示威運動、克什米爾突然封鎖以及各地政府對「假新聞」的鎮壓等事件舉世矚目，今屆人權新聞獎的獲獎作品，正正展現了亞洲人權新聞報導的堅韌性和創造力。

往年人權新聞獎會舉行頒獎禮，但因應新型冠狀病毒肺炎疫情，頒獎禮將延期舉行。所有獲獎攝影作品將於香港外國記者會公開展出。

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